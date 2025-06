Thomas Muller durissimo: “Inconcepibile lamentarsi del caldo. Io ho 36 anni e corro per 90 minuti”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale per Club sta prendendo sempre più piede, gli appassionati stanno seguendo con trasporto sempre maggiore la prima edizione di questo torneo, che si sta disputando negli Stati Uniti, e rappresenta anche una sorta di prova generale in vista dei Mondiali 2026. Uno dei problemi principali riguarda il meteo. Alcune partite sono state sospese a causa del maltempo, mentre in altre il caldo l'ha fatta da padrone. Molti calciatori sono lamentati delle temperature eccessive. Va totalmente controcorrente invece Thomas Muller, che come suo solito non ha usato mezze misure.

Muller all'ultimo ballo con il Bayern

Il caldo è diventato un problema per le squadre di calcio impegnate nel Mondiale per Club. Il Chelsea se n'è lamentato e parecchio alla vigilia della sfida con l'Esperance de Tunisi. Sul tema è stato interpellato uno dei calciatori più esperti in assoluto: Thomas Muller, che sta giocando le ultime partite della sua carriera con il Bayern Monaco, che ha deciso di non rinnovargli il contratto. Al termine della partita persa per 1-0 con il Benfica, a Muller è stato chiesto del caldo che i calciatori devono affrontare negli Stati Uniti.

Il caldo non è un problema per Muller

L'attaccante ha risposto da uomo che non deve chiedere mai. Il caldo non è un problema, per lui, e non deve esserlo per compagni e avversari: "Noi siamo dei professionisti, dobbiamo essere fisicamente in forma. Se qualcuno di quasi 36 anni come me riesce a correre per 90 minuti credo che tutti saranno in grado di farlo. Non ci sono scuse".

Il futuro di Muller è tutto da definire

Muller tornerà in campo con il Bayern, domenica 29 giugno, contro il Flamengo, e spera che quella non sia l'ultima partita della sua vita con il Bayern. In ogni caso a fine torneo le parti si separeranno e nel futuro del giocatore tedesco potrebbero esserci proprio gli Stati Uniti: "L'MLS è una possibilità, ma vediamo. Non ho alcuna fretta, c'è tempo per decidere". Per Muller si era parlato anche di un'ipotesi Fiorentina.