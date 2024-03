Il tabellone di quarti e semifinali di Champions: c’è subito Real Madrid-Manchester City Real Madrid-Manchester City è una “finale anticipata” che si gioca nei quarti. Nella grlglia degli abbinamenti spiccano anche Arsenal-Bayern Monaco e Paris Saint-Germain-Barcellona oltre ad Atletico Madrid-Borussia Dortmund. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A vedere il sorteggio dei quarti di Champions League è venuto il magone. L'eliminazione di Inter, Napoli e Lazio agli ottavi è stata una mazzata tremenda per l'Italia che può solo restare a guardare le sfide estratte in tabellone e il percorso già tracciato delle semifinali che conducono al big match per la Coppa (1 giugno, a Wembley).

Real Madrid-Manchester City è una sorta di finale anticipata. Poi c'è lo scontro durissimo tra Arsenal e Bayern Monaco. Luis Enrique affronta il suo passato: l'ex tecnico del Barcellona ritroverà di fronte i blaugrana e proverà a batterli col PSG. Ci fosse stata l'Inter al posto dell'Atletico Madrid, chi avrebbe preso? Il Borussia Dortmund. Ecco nel dettaglio quali sono le partite estratte:

QF1 / Arsenal-Bayern Monaco

QF2 / Atletico Madrid-Borussia Dortmund

QF3 / Real Madrid-Manchester City

QF4 / Paris Saint-Germain-Barcellona

Oltre alla griglia dei quarti, è stata definita anche quella degli abbinamenti delle semifinali. La vincente di Atletico Madrid-Borussia Dortmund affronterà nella prima semifinale Paris Saint-Germain oppure Barcellona. La seconda semifinale vedrà di fronte le vincenti Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City. Il percorso delle semifinali:

Atletico Madrid-Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain-Barcellona

Arsenal-Bayern Monaco / Real Madrid-Manchester City

Quando si giocano le partite? Tra il 9/10 e 16/17 aprile si disputano andata e ritorno dei quarti. Tra il 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio si andrà in campo le il doppio confronto delle semifinali. Di seguito le date in calendario:

Andata quarti di finale: 9/10 aprile 2024

Ritorno quarti di finale: 16/17 aprile 2024

Andata semifinali: 30 aprile/1 maggio 2024

Ritorno semifinali: 7/8 maggio 2024

Finale: 1 giugno a Wembley

Il 1° giugno lo stadio di Wembley ospiterà la finale. È l'ottava volta che il trofeo della Coppa più ambita si assegna nella cornice dell'impianto di Londra, la terza nell'era della Champions dopo le finali del 2011 e del 2013.