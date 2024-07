Spagna-Germania, Furie Rosse leggermente favorite per gli esperti Il tabellone degli Europei costringe le squadre più blasonate del torneo ad affrontarsi già ai quarti in un match che si preannuncia equilibratissimo secondo gli esperti SisalTipster. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L’attesa per il prossimo incontro agli Europei di calcio è alle stelle: la Germania, padrona di casa, sfida la Spagna in una partita che ha il sapore di una finale anticipata. Questo scontro tra titani non solo rappresenta uno dei momenti più attesi del torneo, ma è anche un’occasione per entrambe le squadre di riaffermare la loro supremazia nel calcio europeo visto che si affrontano le due formazioni che, nella storia, hanno vinto più volte la competizione continentale: tre a testa.

Sfida sul filo dell’equilibrio per SisalTipster

Il match di venerdì sera alla MHP Arena di Stoccarda mette in campo da un lato chi ha sempre vinto, la Spagna, e dall’altro chi va a caccia di un titolo che manca da 28 anni. Ma è anche il confronto tra la miglior difesa, quella delle Furie Rosse, contro il miglior attacco, quello formato da Musiala e compagni. Come ben sottolineano gli esperti di SisalTipster, Spagna e Germania sono tra le cinque squadre ancora imbattute del torneo, oltre a Inghilterra, Francia e Svizzera: il match si preannuncia equilibratissimo con la Roja vincente nei novanta minuti al 36% contro il 35% dei padroni di casa, mentre si scende al 29% per il pareggio. Stessa percentuale per la gara che si protrae ai tempi supplementari mentre una soluzione ai calci di rigore è data al 15%. La bilancia pende sempre dalla parte iberica per il passaggio turno: 51% contro il 49% dei tedeschi.

La Germania

I padroni di casa si affidano al supporto del pubblico amico e sognano di diventare, dopo Spagna, Italia e Francia, la quarta nazionale a vincere l’Europeo di fronte ai propri tifosi. Per farlo molto probabilmente Nagelsmann dovrebbe confermare l’undici sceso in campo contro la Danimarca, a eccezione del ritorno di Tah e Wirtz. In avanti i soliti noti con Nicklas Füllkrug che potrebbe accomodarsi ancora in panchina ma pronto a timbrare ancora il cartellino, secondo gli esperti SisalTipster, al 23%. Stesse percentuali per un gol di Kai Havertz mentre Jamal Musiala, già a quota tre reti, appare più che pronto a migliorare il suo score personale al 20%. Dati i numeri per il futuro, diamo uno sguardo al passato: i tedeschi non battono gli spagnoli in competizioni ufficiali da 36 anni. C’è di buono che l’ultima vittoria è arrivata nella fase a gironi di Euro 1988 che si giocò proprio in Germania. Di buon auspicio? In ogni caso, in sei dei sette incroci più recenti le sfide sono terminate con meno di tre gol totali: lo stesso scenario, venerdì sera, è dato al 53%.

La Spagna

Le Furie Rosse, sotto la guida de La Fuente, arrivano a questa partita con un mix di giovani promesse e veterani affermati. La squadra spagnola ha mostrato fin qui una grande capacità di controllo del gioco e una difesa robusta, elementi che saranno essenziali per contrastare l’attacco tedesco. Qualche problema in più, Neuer e compagni, lo avranno contro il tridente letale formato dai giovanissimi Yamal (dato come protagonista con gol o assist al 35%) e Nico Williams che proveranno a scodellare palloni su palloni al centro per le incornate dell’esperto Morata, che viene dato a segno al 26%.

Le panchine: un’arma in più per entrambe

In questa partita tiratissima con una posta in palio enorme, anche chi entrerà a gara in corso ha tutte le carte in regola per dire la propria: le due nazionali dispongono di rose profondissime tanto che un gol dalla panchina ha il 45% di chance di realizzarsi. Già detto di Nicklas Füllkrug, anche la Spagna ha un asso nella manica che scalpiterà per entrare: Ferrán Torres, con 3 reti realizzate, è infatti il capocannoniere all-time della sfida insieme alla leggenda spagnola Raul. Il quarto gol dell’esterno del Barcellona alla Germania è pronosticato al 20%.

Aspettative per il Match

Il match tra Germania e Spagna sarà sicuramente uno dei momenti più attesi di questo Europeo. Entrambe le squadre hanno molto da dimostrare e un posto d’onore da difendere. La Germania cercherà di sfruttare al massimo il vantaggio di giocare in casa, mentre la Spagna punterà su l'infinita classe dei suoi interpreti. Chi avrà la meglio?

