Svizzera-Italia: sfida incerta ma gli Azzurri "vedono" i quarti Niente più gironi, calcoli, classifiche. Da adesso in poi gli Europei saranno un susseguirsi di dentro-o-fuori. Il primo esame di maturità dei ragazzi di Spalletti, favoriti per gli esperti SisalTipster, sarà contro gli elvetici.

Se la lezione subìta dalla Spagna non è stata sufficiente, il pareggio all’ultimo secondo contro la Croazia è stata la prova del nove: questa Italia o scende in campo agli Ottavi rivoluzionata, se non nell’undici almeno nell’atteggiamento, oppure saran dolori. L’esito della fase a gironi, del resto, è stato chiaro: senza il miracolo di Zaccagni al 98’, gli Azzurri non si sarebbero qualificati tra le migliori sedici del torneo. Sebbene la storia, per quanto importante, si azzeri al fischio d’inizio, l’Italia, per questi ottavi di finale di Euro 2024, secondo gli esperti di SisalTipster rimane favorita, al 55% per un passaggio ai quarti rispetto al 45% di chance date alla compagine elvetica. Alte sono anche le possibilità che si vada oltre il novantesimo: ipotesi supplementari al 32%, mentre una soluzione ai calci di rigore è data al 18%.

I precedenti con la Svizzera

Guardiamo i numeri nel dettaglio. La nazionale elvetica è quella che abbiamo più affrontato nella nostra storia. Sono 61 i match complessivi, con un bilancio apparentemente incoraggiante: 29 le vittorie dell’Italia, 24 i pareggi e soltanto 8 le sconfitte. Se questi numeri sembrano sorridere alla nostra compagine, a guardarli meglio questo sorriso un po’ si smorza: negli ultimi 8 incontri, infatti, ben 6 sono stati pareggi. Insomma si tratta di una partita storicamente ostica, che si preannuncia anche stavolta combattuta, verosimilmente molto tattica e con i supplementari ipotesi non assolutamente remota. Nel dubbio, Sommer e Donnarumma staranno sicuramente facendo gli straordinari in allenamento.

Donnarumma ancora protagonista per SisalTipster

Partita complessa, si diceva, una gara tattica e non proprio effervescente: l’ipotesi di vedere meno di tre reti totali nel match è del 63%. Nell’ultimo Europeo, l’Italia chiuse la sfida con la Svizzera con la porta inviolata: un altro clean sheet di Donnarumma ha il 37% di chance di realizzarsi secondo gli esperti SisalTipster. Anche se poi l’assenza per squalifica di Calafiori, finora decisivo (anche con un autogol, per inciso) potrebbe sentirsi. Ma in una partita da dentro o fuori ovviamente si guarda anche al parco attaccanti. Sul fronte italiano, Gianluca Scamacca e Mateo Retegui sono dati entrambi al 23% per entrare nel tabellino dei marcatori, mentre un gol o un assist di Federico Chiesa, finora piuttosto opaco, sono dati comunque al 34%. Sul fronte opposto la Svizzera può contare non solo su una folta pattuglia di giocatori che militano in Serie A, ma fa affidamento anche su Breel Embolo, velocissimo esterno del Monaco, a segno al 20%, e su Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna e possibile protagonista anche lui con gol o assist al 26%.

Basta con i numeri, ora. Tiriamo fuori l’entusiasmo da tifosi, un pizzico di scaramanzia e… Forza Azzurri!

