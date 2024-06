Italia-Spagna, un vero e proprio classico degli Europei Tra filosofie calcistiche spesso opposte, possesso palla, difesa e qualche polemica, le Furie Rosse e gli Azzurri passano da un crocevia critico del loro percorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli Europei di Calcio 2024, a poco a poco, cominciano a imbastire i propri primi verdetti. Non ancora decisivo, ma molto importante, è il prossimo scontro tra due titani del calcio europeo: Spagna e Italia. La partita, che si terrà stasera, promette di essere una delle più emozionanti dell’intera competizione. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con la voglia di dimostrare il loro valore e con l’obiettivo di avanzare ulteriormente nel torneo. Analizziamo la vigilia di questo atteso confronto, dando uno sguardo alle statistiche delle loro precedenti sfide negli Europei.

Il percorso verso la partita

Spagna e Italia hanno esordito entrambe con una vittoria pesante. La Spagna, in particolare, ha travolto con un 3-0 una squadra nient’affatto disprezzabile come la Croazia. Molto convincente il gioco azzurro, almeno per un tempo, contro l’Albania, ma alla fine è stato un risicato 2-1 che deve metterci in guardia circa la necessità di essere più concreti sotto porta. Contro i campioni, ogni occasione sprecata potrebbe rivelarsi fatale.

Storia dei confronti negli Europei

Spagna e Italia si sono affrontate numerose volte negli Europei, dando vita a sfide memorabili. In totale le sfide sono state sette dove siamo davanti nel bilancio. I rigori, fino a qualche anno fa sempre fatali, hanno regalato però la finale nell’ultimo Europeo.

Ecco una panoramica dei loro incontri più significativi agli Europei:

1. 1980 – Fase a gironi – Italia-Spagna 0-0

Il primo incontro agli Europei avviene nella fase a gironi di Italia ‘80 dove la partita termina con un pareggio a reti inviolate (0-0). Rimane l’unico punto raccolto dagli Iberici, mentre l’Italia finisce quarta, sconfitta dalla Cecoslovacchia nella finale per il 3° posto.

2. Euro 1988 – Fase a gironi – Italia-Spagna 1-0

In Germania Ovest, le due squadre si affrontano ancora nella fase a gironi. L’ Italia vince 1- 0 grazie a un gol dell’indimenticabile Gianluca Vialli. Gli azzurri chiudono il torneo sconfitti dall’URSS in semifinale.

3. Euro 2008 – Quarti di Finale – Spagna-Italia 4-2 (dcr)

Nei quarti di finale Spagna e Italia, che si presenta da Campione del Mondo, si sfidano in una partita tesa che si conclude 0-0 dopo i tempi supplementari. La Spagna vince ai rigori (4-2), avanzando verso la vittoria finale del torneo.

4. Euro 2012 – Fase a gironi – Italia-Spagna 1-1 – Finale Spagna-Italia 4-0

In questa edizione, le due squadre si sfidano due volte. Nella fase a gironi, il match termina 1-1, con gol di Antonio Di Natale per l’Italia e di Cesc Fàbregas per la Spagna. Successivamente, si ritrovano in finale, dove la Spagna domina, vincendo 4-0 e conquistando il suo secondo titolo.

5. Euro 2016 – Ottavi di Finale – Italia-Spagna 2-0

In Francia, negli ottavi di finale, l’Italia si prende la rivincita, battendo la Spagna 2-0 con reti di Giorgio Chiellini e Graziano Pellè.

6. Euro 2020 – Semifinale – Italia-Spagna 5-3 (dcr)

A Wembley, Furie Rosse e Azzurri si giocano un posto in finale. La gara, dopo 120 minuti, termina 1-1 per le reti di Chiesa e Morata. Dal dischetto è Jorginho a realizzare il rigore decisivo. L’Italia completerà la missione andando a vincere il titolo contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

Favoriti e sfavoriti

Ma come sempre si riparte da zero e, secondo gli esperti SisalTipster, la Spagna parte favorita al 44% contro il 26% della nostra nazionale mentre si sale fino al 30% per il pareggio. La sfida avrà valenza doppia poiché in palio ci sarà il primato del girone: iberici primi al 66%, gli Azzurri al 30%. Quando le due formazioni si incrociano ne vengono fuori sempre partite tiratissime, normale che ci siano 57 probabilità su 100 che vengano realizzati meno di tre reti totali. Anche i cambi vengono visti come decisivi in questa partita tirata: i gol dalla panchina vengono dati al 40%, ma anche i calci da fermo possono essere un’opzione tanto che un goal di testa si gioca al 32%.

In sfide come queste tutti sognano di essere protagonisti a cominciare da Álvaro Morata, già a segno nel match con la Croazia, e pronto per un bis dato al 33%. Insieme a lui ci sarà, ancora una volta, il gioiellino Lamine Yamal che, a soli 16 anni, sta infrangendo ogni record: un gol o un assist del giocatore blaugrana è offerto al 40%. In casa Italia Federico Chiesa, come tre anni fa, sogna di essere primo marcatore, ipotesi al 10%. Chi sogna la prima gioia all’Europeo è invece Gianluca Scamacca: un goal del numero 9 di Spalletti è dato al 23%.

Le aspettative per la partita: incrociamo le dita

L’incontro di domani sera si preannuncia estremamente equilibrato. La Spagna cercherà di imporre il suo gioco di possesso palla, mentre l’Italia probabilmente opterà per una strategia più pragmatica, sfruttando le ripartenze veloci. Non a caso l’ultimo allenamento degli Azzurri è stato tenuto a porte chiuse, lontano da occhi indiscreti. La parola ora passa al campo, dove l’unica certezza è che assisteremo a una partita che resterà a lungo nei cuori e nelle menti degli appassionati.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.