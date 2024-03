Sorteggi Champions League, il tabellone di quarti e semifinale in diretta: abbinamenti e squadre qualificate

Dove vedere in TV il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League? Diretta TV in chiaro sul canale 20 a partire dalle 12, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti e su Sky. Per quanto riguarda la diretta streaming sarà disponibile in chiaro su Mediaset Infinity, sul sito ufficiale della UEFA, su Amazon Prime Video (per gli abbonati) e su NOW, servizio live on demand.