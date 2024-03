Il tabellone di quarti e semifinali di Europa League: Milan-Roma e Liverpool-Atalanta Sorteggio amaro per le italiane nei quarti di Europa League: derby italiano tra rossoneri e giallorossi, l’ostacolo Reds per la ‘dea’. Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia completano la griglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Non poteva esserci abbinamento peggiore in tabellone per le italiane nei quarti di Europa League. Milan–Roma è il derby estratto subito dalle urne, un rischio molto temuto poiché nel sorteggio non era più valido il principio della territorialità né erano previste teste di serie. Durissimo l'abbinamento dell'Atalanta che prende il Liverpool, candidato alla vittoria del trofeo. Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia completano la griglia.

QF1 / Milan-Roma

QF2 / Liverpool-Atalanta

QF3 / Bayer Leverkusen-West Ham

QF4 / Benfica-Marsiglia

Quando si disputano i quarti di finale? Il calendario ha in programma le partite di andata l'11 aprile, una settimana dopo (18 aprile) ci saranno quelle di ritorno. A meno di un mese si giocheranno le semifinali (tra il 2 e il 9 maggio), il 22 maggio appuntamento per la sfida che vale il titolo alla Dublin Arena. Di seguito le prossime date delle gare:

Quarti di finale 11 e 18 aprile 2024

Semifinali 2 e 9 maggio 2024

Finale 22 maggio 2024 Dublin Arena.

Il cammino delle tre italiane in Europa League diventa di vitale importanza per garantire all'Italia abbastanza punti da restare nelle prime due posizioni quanto a coefficienti stagionali per nazioni nel Ranking Uefa. Perché? Assicura un posto in più (il 5° in Serie A) nella prossima edizione della Champions League che si disputerà con un format completamente rivoluzionato, sia quanto alla struttura del torneo sia quanto ai sorteggi.