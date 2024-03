Sorteggi Europa League, il tabellone di quarti e semifinali in diretta: le avversarie di Milan, Roma e Atalanta

Alle ore 13 a Nyon il sorteggio di Europa League definisce il tabellone dei quarti di finale che si disputano tra l'11 (andata) e il 18 aprile (ritorno). Milan, Roma e Atalanta sono le squadre italiane che hanno superato gli ottavi di finale e che, in base al regolamento, adesso rischiano anche di essere abbinate poiché cade quel vincolo geografico valido finora per gli accoppiamenti. Diretta TV in chiaro su Canale 20 e sul sito ufficiale della Uefa oltre che su Sky e Dazn.

Oltre alle partite dei quarti, durante il sorteggio saranno fissate anche le combinazioni delle semifinali (2-9 maggio) e della finale (22 maggio alla Dublin Arena di Dublino, in Irlanda). Così facendo le squadre ancora in corsa conosceranno già le possibili avversarie in caso di qualificazione. La cerimonia si concluderà con un altro sorteggio, quello della Conference (ore 14) dov'è impegnata la Fiorentina.

Il cammino dei club italiani in Europa League (e della Viola in Conference) ha un valore fondamentale per l'Italia dopo l'eliminazione di Inter, Napoli e Lazio dal calcio che conta: è in cima alla classifica dei coefficienti stagionali per nazioni e, se resta almeno nelle prime due posizioni, può sperare di avere una quinta formazione nella prossima edizione della Champions.

Il tabellone dei quarti e gli incroci in semifinale di Europa League

Niente più teste di serie, né restrizioni geografiche. A partire dai quarti di finale il sorteggio sarà libero da vincoli. Cosa vuol dire? Che è elevata la possibilità di un derby italiano oppure di incontrare di nuovo una squadra già affrontata nel corso della fase a gironi.

A Nyon non sarà tracciato solo il tabellone dei quarti ma l'intero percorso che conduce alla finale di Europa League con gli abbinamenti delle semifinali. Di seguito le 8 squadre qualificate ai quarti e le possibili avversarie delle italiane:

Atalanta

Liverpool

Marsiglia

Roma

Benfica

West Ham

Milan

Bayer Leverkusen

