Il Milan vola agli ottavi di Europa League nonostante la sconfitta: al Rennes non basta il 3-2 Il Rennes non smette di sperare nella rimonta ma alla fine si arrende: i francesi vincono per 3-2, ma non basta. Il Milan strappa la qualificazione per gli ottavi di Europa League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con molta più fatica rispetto all'andata il Milan strappa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League contro il Rennes: dopo lo straripante 3-0 di San Siro in Francia i rossoneri hanno dovuto fare i conti con la voglia di rivalsa dei bretoni che si sono imposti per 3-2, un risultato che comunque non gli è bastato per ottenere il pass per il turno successivo.

Nonostante le tre reti di vantaggio Pioli ha scelto di andare sul sicuro affidandosi quasi interamente alla sua formazione titolare, anche se questa volta non gli sono state date grandi garanzie: il Rennes è partito subito forte e al 10′ è passato subito in vantaggio grazie al tiro dal limite dell'area di Bourigeaud, un gol bellissimo che ha aperto le danze per la serata.

Per il Milan è stato il primo campanello d'allarme che ha mostrato i fantasmi di una possibile rimonta, uno scenario che non era stato affatto messo in conto. La paura ha permesso ai rossoneri di ingranare la marcia e dieci minuti più tardi è arrivata la rete del pareggio di Luka Jovic che con un colpo di testa manda in rete il suggerimento di Theo Hernandez.

Nonostante tutto il Rennes continua a essere pericoloso e, dopo un gol divorato da Leao in apertura del secondo tempo, riesce ad andare ancora in vantaggio ancora con Bourigeaud che al 54′ trasforma magistralmente un calcio di rigore guadagnato per un fallo di Kjaer in area di rigore.

La partita resta aperta e combattuta, con i francesi che accarezzano davvero il sogno della possibile rimonta che rimetterebbe tutto in discussione. Ma il Milan resta concentrato e una manciata di minuti più tardi riesce a ristabilire il pareggio con una bellissima azione personale di Leao che stende due difensori e manda in porta il pallone del 2-2.

I capovolgimenti di fronte non sono finiti perché al 68′ il Rennes conquista il secondo calcio di rigore della sua gara, questa volta causato da un tocco di mano di Jovic. Dal dischetto va ancora Bourigeaud che segna la sua tripletta personale e porta avanti i francesi.

Nonostante l'ottimi risultato e la grande prestazione i bretoni devono alzare bandiera bianca: il risultato dell'andata è stato troppo pesante per consentirgli di mettere in scena la rimonta e il Milan si aggrappa a quello per strappare il pass per gli ottavi di finale.