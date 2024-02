La Roma soffre ma è agli ottavi grazie a Svilar: servono i rigori per superare il Feyenoord Due parate importantissime di Svilar fanno sorridere la Roma dopo una partita infinita: i giallorossi battono il Feyenoord ai calci di rigore e passano il turno in Europa League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Due parate fondamentali di Svilar ai calci di rigore portano la Roma agli ottavi di finale di Europa League. Dopo 90 minuti di equilibrio e i supplementari, il portiere è stato protagonista sui tiri dal dischetto di Hancko e Jahanbakhsh, decisivi per permettere ai giallorossi di proseguire il cammino in Europa League.

Una sfida infinita quella contro il Feyenoord, finita dopo oltre 120 minuti e non senza brividi: nell'ultimo minuto dei supplementari Lukaku si divora un gol e ai rigori si fa parare il tiro dal portiere avversario, un errore che però non condiziona il risultato.

La partita comincia subito in salita per la Roma che dopo appena cinque minuti di gioco si trova in svantaggio in un'azione fortuita: El Shaarawy tocca il pallone ma diventa un assist involontario per Gimenez che ne approfitta e segna il gol dell'1-0.

Gli olandesi provano a sfruttare lo slancio del vantaggio per segnare anche il raddoppio, ma al 15′ i giallorossi riescono a tornare in partita grazie a Pellegrini che dal limite dell'area lascia partire uno splendido destro a giro, un tiro che si trasforma nel gol del pari e fa esplodere l'Olimpico.

La rete risveglia la squadra di De Rossi che per tutto il restante primo tempo prova a creare occasioni pericolose affidandosi ai suoi grandi protagonisti, anche se fra tutti a trovare meno spazio è Lukaku. La ripresa si rivela avara di emozioni nonostante i tanti cambi operati dai due allenatori per poter scuotere la partita ed evitare di passare attraverso i supplementari.

L'1-1 però ci dice che non bastano 90 minuti per decidere quale delle due squadre accederà agli ottavi di finale di Europa League. Nel primo tempo supplementare Roma e Feyenoord si dividono un'occasione per parte, ma la partita continua a essere tesa e giocata sul filo sottile dell'equilibrio: un errore commesso in questo momento potrebbe rivelarsi fatale e difficile da riparare.

L'occasione più importante di tutta la gara arriva all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare: i giallorossi raccolgono le ultime forze per salire in ripartenza, il pallone arriva a Lukaku che calcia verso la porta ma trova l'opposizione di Wellenreuther che con un grandissimo riflesso tiene a galla il risultato.

Servono i calci di rigore per decidere la partita: l'errore dal dischetto di Lukaku faceva presagire un epilogo negativo per la Roma, ma due parate fondamentali di Svilar t