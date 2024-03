Il Milan vince 4-2 ma fatica contro lo Slavia Praga in 10 dal primo tempo: di Pulisic il gol del poker Il Milan batte 4-2 lo Slavia Praga nell’andata degli ottavi di Europa League ma a San Siro non è stata una passeggiata. Gli ospiti in dieci per mezza partita spaventano i rossoneri. Nel finale di Pulisic dopo l’ottima giocata di Leao il gol del poker che aumenta a due le reti di vantaggio in vista del ritorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan batte 4-2 lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League ma a San Siro non è stata una passeggiata. Gli ospiti sono rimasti con un uomo in meno per quasi tutta la partita dopo l'espulsione di Diouf nel primo tempo. I rossoneri segnano subito con Giroud ma poi gli ospiti pareggiano con Doudera prima dei due gol di Reijnders e Loftus-Cheek che chiudono il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa gli ospiti segnano ancora con Schranz gelando San Siro. Poi Leao (Pulisic ha toccato la palla e la Uefa ha assegnato all'americano la rete) fa tutto da solo e chiude il risultato con il punteggio di 4-2.

Il gol di Reijnders per il momentaneo 2-1.

Il Milan in 11 contro 10 fa 3 gol nel primo tempo

Un fallo bruttissimo di Diouf su Pulisic spiana la strada al Milan contro lo Slavia Praga. Nel primo tempo di San Siro ai rossoneri la partita è sembrata subito in discesa per l'espulsione del giocatore della squadra ceca costretta a giocare in 10 per quasi un'intera partita. I rossoneri, sul punteggio di 0-0, hanno così approfittato spingendo sull'acceleratore trovando il gol del vantaggio grazie a Giroud. Il francese di testa mette la palla in rete sfruttando un cross al bacio di Leao da sinistra e anche l'uscita sbagliata e a vuoto del portiere avversario.

Partita finita? Neanche per sogno. Già, perché quando tutti pensavano che ormai il Milan potesse dilagare ecco che a sorpresa arriva il pareggio dello Slavia Praga. Nonostante l'uomo in meno infatti, gli ospiti trovano il gol dell'1-1 grazie a una perla di Doudera che sugli sviluppi di un calcio piazzato calcia da fuori area un destro preciso alle spalle di Maignan. Il Milan però non si abbatte e trova due gol in 2 minuti grazie a 2 assist di Florenzi. Prima per Reijnders che calcia da fuori e poi con Loftus-Cheek sempre su servizio dell'ex Roma per il 3-1.

L'esultanza di Giroud dopo il gol dell'1-0.

Leao nel secondo tempo fa 4-2 e rasserena il Milan

Il 3-1 che ha chiuso il primo tempo è così quasi una sentenza per una ripresa che sembra essere assolutamente serena per i rossoneri. E invece a sorpresa, sempre con un uomo in meno, lo Slavia Praga mostra un calcio di pregevole fattura e molto ricercato che ha portato al gol di Schranz. Quest'ultimo raccoglie palla in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione per gli ospiti e insacca alle spalle di Maignan un pallone potentissimo. Una rete che gela San Siro e Pioli che nel frattempo deve mandare in campo Jovic.

Il Milan prova a costruire qualcosa di importante davanti ma è incredibilmente lo Slavia Praga a insistere e sfiorare addirittura il 3-3 quando Kjaer in area svirgola un pallone che poteva diventare pericoloso per l'accorrente centrocampista ceco. E così Pioli manda in campo anche Okafor per creare nuove occasioni provando a incrementare il vantaggio in vista del ritorno. Jovic sfiora la rete ma proprio nel momento di maggiore bisogno ecco arrivare il gol del 4-2 ad opera di Leao. Fa tutto da solo il portoghese che parte da sinistra e si mangia con un dribbling un difensore prima di insaccare in rete con lo scavetto che fa impazzire San Siro e chiude la partita. L'ultimo tocco deviato in rete è però di Pulisic: la Uefa lo assegna allo statunitense.