Fiorentina ai quarti di Conference League: basta un gol di Barak, finisce 1-1 col Maccabi Haifa

La Fiorentina vola ai quarti di finale della Conference League 2023-2024: alla Viola basta un gol di Barak all'inizio del secondo tempo per mettere la sicuro la qualificazione contro il Maccabi Haifa e strappare il pass per il prossimo turno. Gl israeliani hanno trovato il pareggio con Khalaili ma serve a poco. Dopo la vittoria per 4-3 dell'andata, è ancora il centrocampista ceco a incidere di nuovo sul risultato, in una partita non giocata bene dai toscani.

I ragazzi di Vincenzo Italiano, oggi squalificato e sostituito da Niccolini, non hanno messo in campo una grande prestazione ma si sono limitati a controllare tenendo la palla: il possesso al fischio finale era di oltre 60%.

La Viola controlla la partita ma è troppo sufficiente in alcune situazioni, il Maccabi prova ad usare le armi in suo possesso e nel finale di prima frazione trova anche il gol, ma l'arbitro bosniaco Peljto annulla per fuorigioco di Pdgoreanu. Sospiro di sollievo al Franchi.

All'inizio della ripresa è Antonin Barak a mettere la qualificazione al sicuro: sul cross teso di Faraoni dalla destra il centrocampista ceco si inserisce con grande tempismo e di testa insacca la rete del vantaggio. Pochissimi altri sussulti al Franchi: i gigliati si sono fatti vedere con le conclusioni di Mandragora, Biraghi e

La Fiorentina ha chiesto un calcio di rigore per fallo su Martinez Quarta ma l'arbitro ha fatto proseguire.

Quando tutto sembra scorrere via senza troppi, ecco che Anan Khalaili piazza il pareggio per il Maccabi: Goldberg in scivolata riesce a servire il compagno che calcia di prima intenzione e palla che passa sotto le gambe di un impreparato Terracciano.

Il tabellino di Fiorentina-Maccabi Haifa

RETI: 59′ Barak, 88′ Khalaili.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni (71′ Dodo), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi (82′ Parisi); Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Barak (82′ Beltran), Sottil; Belotti. Allenatore: Niccolini (Italiano squalificato).

MACCABI HAIFA (4-3-3): Kaiuf; Faingold, Simic, Seck, Goldberg; Sundgren, Mohamed, Cornud; Podgoreanu, Pierrot, Refaelov. Allenatore: Dego.

ARBITRO: Irfan Peljto.