Barak all’ultimo respiro, la Fiorentina batte 4-3 il Maccabi Haifa: errori e tanto cuore per la Viola La Fiorentina batte 4-3 il Maccabi Haifa nei minuti di recupero e si aggiudica l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiorentina vince una partita vissuta sull'altalena e mette un piccolo mattone per la qualificazione. La Viola batte 4-3 il Maccabi Haifa nei minuti di recupero e si aggiudica l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Partita più complicata del previsto per i ragazzi di Italiano, che vanno sotto per due volte e poi la ribaltano negli ultimi minuti: la squadra gigliata potrà giocarsi la gara in casa, il prossimo 14 marzo allo stadio Franchi, con un pizzico di tranquillità in più.

La Fiorentina parte forte e al minuto 2′ si porta subito in vantaggio con Nzola ma questa gioia dura poco perché pochi minuti dopo Seck approfitta di una fortuita deviazione di Cafumana per spedire la palla alle spalle di Terracciano sugli sviluppi di un corner.

Il Maccabi si galvanizza e alla mezz'ora Mohamed recupera la sfera e la riconsegna con un filtrante a Kinda, che con freddezza gonfia la rete della porta viola ribaltando il risultato.

A rimettere tutto in equilibrio ci pensa Beltran, che sfrutta una sponda di Nzola e dopo un bel controllo calcia di prima intenzione con la punta destra battendo Kaiuf. Il Maccabi non ci sta e Khalaili riporta avanti gli israeliani: ripartenza rapida dei biancoverdi, con l'esterno offensivo che si libera agilmente di Ranieri in dribbling e scaglia un potente diagonale che si insacca alle spalle di Terracciano.

A rimettere tutto in equilibrio ci pensa Mandragora, che capitalizza al meglio un'ottima combinazione con Biraghi: il centrocampista apre il piattone e trova l'angolo lontano. Quando tutto sembra scorrere verso il pari finale, ecco che Barak controlla un pallone in area e con il mancino batte Kaiuf sotto la traversa regalando alla Fiorentina una vittoria importantissima.

Il tabellino di Maccabi Haifa-Fiorentina

RETI: 2′ Nzola, 12′ Seck, 29′ Kinda, 58′ Beltran, 67′ Khalaili, 92′ Barak.

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Kaiuf, Simic, Seck, Gershon; Kandil (65′ Feingold ), Mohamed (65′ Naor), Show, Cornud; Khalaili (85′ Podgoreanu), Kinda (75′ Lesovoy); Pierrot. Allenatore: Dego.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora (83′ Barak), Duncan (74′ Bonaventura), Ikone (87′ Sottil ); Beltran; Nzola (74′ Belotti), Gonzalez. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Donatas Rumsas.