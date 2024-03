La Roma domina e vede i quarti di Europa League, 4-0 al Brighton: masterclass di De Rossi a De Zerbi La Roma batte 4-0 il Brighton nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League: dominio totale dei giallorossi di De Rossi, serataccia per De Zerbi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Roma è uno spettacolo. I giallorossi vincono per 4-0 contro il Brighton la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League: Daniele De Rossi si è aggiudicato il primo round con l'amico Roberto De Zerbi. Prestazione favolosa per Dybala & co, in uno stadio Olimpico sold out che si è goduto l'ennesima grande serata europea della Magica, che ora vede i quarti più vicini.

La Roma ha segnato quattro gol contro un'avversaria inglese per la seconda volta nella sua storia in competizioni europee: la precedente in semifinale di Champions League contro il Liverpool nel 2018.

I giallorossi trovano subito il gol del vantaggio con Paulo Dybala, che sfrutta un passaggio in verticale stupendo di Paredes, supera il portiere e deposita in rete. Dopo una breve revisione del VAR per valutare la posizione dell'argentino, lo stadio esplode per la prima volta.

I Seagulls hanno provato a reagire e con Welbeck sono andati vicini al gol da posizione ravvicinata, ima Svilar ha respinto d'istinto con la gamba. Nel finale di primo tempo erroraccio di Dunk, che stoppa male e consegna il pallone a Romelu Lukaku: l'attaccante belga entra in area e con un sinistro sul primo palo piazza il raddoppio

Nella ripresa il Brighton ci prova ancora Welbeck ma la Roma controlla bene il campo e trova il terzo gol. El Shaarawy mette un pallone stupendo di destro in area, dove arriva Gianluca Mancini che colpisce in spaccata e prende in contropiede il portiere. Corsa sotto la curva e festa giallorossa.

La squadra di De Rossi non si ferma e con un'azione molto bella trova il poker: la Roma parte dalla propria metà campo e con passaggi di prima libera sulla fascia Spinazzola, l'esterno si appoggia dentro l'area per El Shaarway che crossa al centro dell'area dove Bryan Cristante in tuffo di testa gonfia la rete della porta di Steele.

Durante la gara il Brighton sui social ha denunciato quanto accaduto ai tifosi inglesi presenti sugli spalti dell’Olimpico: "Siamo a conoscenza di bottiglie, monete e accendini lanciati dai tifosi di casa nella zona ospiti. Abbiamo segnalato alla UEFA e alla polizia italiana e abbiamo richiesto che venissero intraprese azioni immediate".

Il tabellino di Roma-Brighton

RETI: 12′ Dybala, 43′ Lukaku, 64′ Mancini, 68′ Cristante.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola (82′ Llorente); Cristante, Paredes (72′ Bove), Pellegrini; Dybala (72′ Baldanzi), Lukaku (88′ Azmoun), El Shaarawy (88′ Zalewski). Allenatore: Daniele De Rossi.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; van Hecke, Dunk, Igor, Lamptey; Gilmour, Gross; Adingra; Buonanotte, Enciso (46'Fati); Welbeck. Allenatore: Roberto De Zerbi.

ARBITRO: François Letexier (FRA).