De Rossi spiega l'importanza di Dybala verso Milan-Roma di Europa League: "Ho fatto uno screenshot" Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla viglia dell'andata dei quarti di Europa League che la sua Roma giocherà nel derby tutto italiano contro il Milan. Il tecnico giallorosso si affida a Dybala: "Ho una foto qua sul telefonino, ho fatto uno screenshot dei suoi duelli vinti".

A cura di Fabrizio Rinelli

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla viglia dell'andata dei quarti di Europa League che la sua Roma giocherà nel derby tutto italiano contro il Milan. L'allenatore dei giallorossi sa benissimo che sarà una partita importante per il club, la squadra e la città, motivo per cui sarà necessaria la massima concentrazione possibile. "Giochiamo in uno stadio magnifico, in un posto ideale dove fare calcio, la gente che ha visto le partite qui ha visto grandi notti di calcio e siamo contenti di essere qui" ha spiegato il tecnico giallorosso.

La partita secondo De Rossi va preparata come tutte le altre, ma con le dovute attenzioni: "Col fatto che non esistano più i gol in trasferta la differenza è poca ma devi essere pronto ad affrontare entrambe le partite – spiega – Siamo consapevoli della forza del Milan che quando hanno la palla fanno male a chiunque. Temo di loro la grandissima qualità dei calciatori e il gioco". Ma più di tutto De Rossi ha esaltato e caricato Paulo Dybala: "Ho una foto qua sul telefonino, ho fatto uno screenshot su Instagram. ".

Il tecnico giallorosso è rimasto colpito dalla tenacia e dalla determinazione dell'argentino nel derby: "Se uno ha la fortuna di allenare un giocatore così deve chiedergli sacrificio, corsa, impegno, duelli vinti e per questo penso che anche loro avranno paura di lui – spiega – Ho una foto qua sul telefonino, ho fatto uno screenshot su Instagram in cui si vede che lui ha vinto 9 duelli nel derby lottando come i leader veri e questo per me è tantissimo".

E poi aggiunge: "È il dovere loro, ma quando vedi giocatori di qualità rincorrere tutti, buttarsi con il sedere a terra, fare scivolate, vedere il trasporto anche dopo il fischio finale…possiamo sentirci tranquilli, poi sta a me dirgli quando e come fare la guerra e non fargli fare la fascia contro Theo".

L'obiettivo della Roma è chiaro e De Rossi avvisa che i giallorossi non saranno a San Siro come sfavoriti: "Se loro negli anni hanno fatto sempre più punti di noi gli va riconosciuto ma noi adesso non siamo qui a fare le comparse, vogliamo la semifinale, abbiamo tutto da perdere – aggiunge ancora – In qualche maniera o nell'altra e analizzando tutto il nostro e il loro potenziale dobbiamo provare a vincere da domani o in vista del ritorno a Roma".