Così De Rossi ha incartato Pioli in Milan-Roma: ha preso spunto dai derby persi con l’Inter

A cura di Ada Cotugno

L'effetto De Rossi fa volare la Roma anche in Europa: con pochissime mosse l'allenatore ha incartato il Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League, dando un nuovo volto alla sua squadra con cambi inaspettati ma ben studiati. Lo spostamento di El Shaarawy sulla destra ha scatenato una reazione a catena su tutti i giallorossi, imprevedibili e tenaci.

È proprio la mossa tattica legata al grande ex della partita ad aver mandato in confusione i rossoneri: Pioli non se lo sarebbe mai aspettato (come confermato nel post partita) e ha faticato per prendere le contromisure all'avversario. El Shaarawy sulla destra ha tamponato Theo Hernandez, uno spostamento lodato da tutti e spiegato in conferenza stampa dallo stesso allenatore: "È un discorso di rispettare le qualità dei giocatori, le nostre e le loro. Sarebbe stato molto faticoso con uno con la gamba di Theo e quindi abbiamo deciso di spostare a destra Stephan". Sulla corsia invertita El Shaarawy, supportato anche da Celik, ha tenuto a bada il terzino francese e anche Leao che non è riuscito a sfruttare le solite praterie per spaccare in due gli avversari.

Ad aiutarlo poi ci sono state anche le prestazioni di alcuni singoli, con Smalling che è rientrato in campo da titolare e ha tenuto benissimo la marcatura su Giroud e Lukaku che ha giocato una delle migliori partite da quando è alla Roma, un aspetto sottolineato con enorme fierezza anche da De Rossi che ha ritrovato le vecchie certezze su cui si fondava questo club proprio nel momento più complicato.

Questi accorgimenti tattici sono frutto di un grande studio da parte di De Rossi che ha sviscerato il Milan da cima a fondo, visionando soprattutto le sconfitte nei derby contro l'Inter che di recente sono arrivate tutte allo stesso modo. L'allenatore giallorosso ha sezionato ogni minuto dei rossoneri trovando tutti i punti deboli sfruttati magistralmente in Europa League: "Ho visto tantissime partite, il mio staff ne ha viste tantissime; loro lavorano anche la notte per trovare i dettagli che magari possono risolvere le partite. Grandi idee nascono anche da squadre che hanno perso contro il Milan. Abbiamo guardato anche i derby ovviamente, ma ho guardato tanto il Milan".