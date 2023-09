Il disastroso piano tattico di Pioli nel derby contro l’Inter: ha commesso ancora lo stesso errore L”Inter ha vinto il derby per la quinta volta consecutiva. Pioli è stato ancora sconfitto da Inzaghi, che stavolta si è imposto per 5-1. Il tecnico dei rossoneri ha sbagliato ancora l’impostazione tattica.

A cura di Alessio Morra

L'Inter ha trionfato nel derby di Milano, e lo ha fatto per la quinta volta consecutiva. I nerazzurri hanno addirittura battuto il Milan per 5-1. Un passivo pesantissimo. L'Inter resta così solitaria al comando della Serie A e Inzaghi ha vinto il quinto derby giocato nel 2023. Qualcosa che resterà negli annali e qualcosa che peserà anche tanto sul giudizio di Stefano Pioli, che ancora una volta ha finito male una stracittadina e che ancora una volta ha commesso lo stesso tipo di errore.

Tre indizi fanno una prova, si dice nei gialli. Qui ce ne sono addirittura cinque. Perché ancora una volta l'Inter ha dato scacco matto al Milan, pure questa volta la mossa decisiva l'ha fatta lo scacchista Mkhitaryan, che ha aperto le danze di un derby che nessuno a Milano dimenticherà, chi per la gioia e chi per il ‘dolore' sportivo. Inzaghi è riuscito ancora una volta a irretire Pioli, così com'era stato nelle sfide precedenti, in particolare le semifinali di Champions League.

Il Milan pure nel derby della quarta giornata di Serie A ha provato a fare la partita. L'Inter gli ha lasciato spazio, soprattutto nel primo tempo, il Milan ha fatto tanto possesso, ma perfettamente inutile, se si considera che nel primo tempo ha calciato solo una volta verso la porta di Sommer. I nerazzurri hanno lasciato campo, sì, fino a un certo punto ai rossoneri che non sono riusciti a trovare mai il bandolo della matassa.

Tanto campo al Milan che fa possesso e si arena sulla trequarti e poi subisce le tremende ripartenze dell'Inter, che risale velocemente il campo e spacca in due la partita. Così è arrivato il primo gol. Quando è stato imbeccato Dumfries, e poi Thuram e Dimarco, con il gol di Mkhitaryan. Così è arrivato il secondo. Quando Lautaro ha imbeccato Dumfries e il gol lo ha realizzato Thuram.

E la sfida delle panchine è stata vinta anche nella ripresa da Inzaghi, che dopo il gol di Leao ha mandato in campo un giocatore nuovo per reparto, ha dato freschezza alla squadra e ha trovato il tris ancora con Mkhitaryan. Il risultato nel finale è diventato pesantissimo: da 3-1 a 5-1, quando Pioli decide di cambiare modulo, gioca il tutto per tutto, ma si sbilancia ulteriormente e la sua squadra nel finale è ancora più aperta.

Risultato? Dopo il poker di Calhanoglu ha subito un altro gol, pure perché le maglie erano larghissime. Un errore d'impostazione che è costato il ko, il quinto in fila nei derby, ma che è valso un passivo pesantissimo.