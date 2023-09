Cinque è il numero perfetto per l’Inter: 5-1 al Milan e quinto derby vinto nel 2023, Pioli affonda L’Inter vola solitaria in vetta alla classifica. La squadra di Inzaghi batte il Milan 5-1, sale a quota 12 punti in Serie A e resta a punteggio pieno. Il derby deciso dai gol di Marcus Thuram, Calhanoglu e dalla doppietta di Mkhitaryan.

A cura di Alessio Morra

Cinque su cinque. Nel 2023 Inter e Milan hanno dato vita a cinque derby e li ha vinti tutti Inzaghi. I nerazzurri hanno vinto la stracittadina per 5-1, restano a punteggio pieno e sono soprattutto solitari al comando della Serie A. Decisivi Marcus Thuram e Mkhitaryan, autore di una doppietta. Per i rossoneri a segno Leao.

Frattesi è ancora in panchina, Acerbi torna in difesa. In avanti Lautaro e Thuram. Il Milan è il solito per nove undicesimi, perché la coppia centrale è formata da Kjaer e Thiaw, che vanno subito tremendamente in difficoltà. Il canovaccio è chiaro. Il Milan fa la partita, perché l'Inter lascia giocare i rossoneri, che in tutto il primo tempo sono pericolosi solo in un'occasione, quando alla mezz'ora Theo Hernandez con una sgroppata e l'aiuto di Giroud si presenta davanti a Sommer, ma calcia al lato.

L'Inter la partita la sblocca al 6′ quando Mkhitaryan chiude un'azione lunga e prolungata, iniziata da Dumfries, proseguita da Thuram e da Dimarco che serve l'assist all'armeno che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Il VAR conferma, ed è 1-0. Mezz'ora dopo arriva il raddoppio, che realizza Marcus Thuram, autore di una perla assoluta. Lautaro innesca Dumfries, che è impreciso. Ma il francese recupera e con un tiro da lontanissimo non lascia scampo al connazionale Maignan, è il gol più bello del derby. All'intervallo è 2-0.

Il Milan nella ripresa ci prova e riapre la partita dopo i primi cambi di Pioli con un gol di Leao. Il 2-1 rimette in equilibrio la partita, ma dura pochissimo. Inzaghi, che ha una panchina valida e lunga, manda in campo Arnautovic, Frattesi e Carlos Augusto.

Benzina nuova per i nerazzurri che nell'arco di dieci minuti di gol ne segnano altri due. Mkhitaryan batte ancora Maignan, terzo gol nei derby e 3-1. Poi la firma del grande ex Calhanoglu. Il turco dice no a Lautaro che voleva calciare il rigore e dal dischetto spiazza Maignan. 4-1 a dieci minuti dal termine.

Al 93′ assist meraviglioso di Mkhitaryan e gol di Frattesi, centrocampista dal vizio del gol. Finisce 5-1. Un trionfo per l'Inter. Per il Milan è una mazzata tremenda. Pioli finisce rapidamente sul banco degli imputati, anche per come ha giocato il finale di partita. Lo score dell'Inter è mostruoso: quattro partite e quattro vittorie in Serie A, tredici gol fatti e uno subito. Una macchina perfetta.