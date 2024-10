video suggerito

Gravina punta il dito contro il Milan sulla gestione Camarda: “All’estero concedono più opportunità” Francesco Camarda è stato utilizzato dal Milan Futuro in Serie C a partire da questa stagione. Una condizione che non soddisfa però il presidente federale Gravina che critica la società rossonera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il nome di Francesco Camarda è stato fatto dal presidente della Figc Gabriele Gravina che sottolinea il suo scarso utilizzo nel Milan Futuro. L'attaccante è diventato di dominio pubblico la scorsa stagione quando Pioli lo fece debuttare in Serie A il 25 novembre 2023 contro la Fiorentina, a 15 anni 8 mesi e 16 giorni, diventando il calciatore più giovane di sempre a esordire in massima serie. Un momento che il centravanti difficilmente dimenticherà. Da questa stagione Camarda è entrato nella rosa del Milan Futuro che milita nel campionato di Serie C. Fiore all'occhiello della squadra B rossonera che da quest'anno ha aderito al progetto dopo Juventus e Atalanta.

Il suo rendimento è normale, così come l'impiego di questo giovane attaccante che chiaramente alla sua età, neanche maggiorenne, in un campionato così duro come la Serie C, viene usato a seconda delle idee del tecnico Daniele Bonera. Per lui un gol su rigore in C contro il Carpi arrivato a poche ore dalla panchina dell'Olimpico contro la Lazio in quattro presenze in campionato su 8 partite. La metà delle gare Camarda le ha però saltate per impegni in Youth League, una per infortunio e in panchina solo contro la Spal per scelta tecnica. Ma per il presidente federale, intervistato dal Messaggero Veneto, Camarda è l'esempio di talenti italiani che però non giocano.

Il rigore di Camarda contro il Carpi.

Parlando di vari argomenti riguardanti VAR, Europei e obiettivo qualificazione ai prossimi Mondiali, Gravina si è poi soffermato a parlare dei giovani talenti italiani facendo il nome proprio di Camarda. "Negli ultimi cinque anni di nostra governance abbiamo avuto i risultati migliori nelle giovanili – ha spiegato -. Dalla 20 alla 19 fino al nostro orgoglio: la Nazionale Under 17, il simbolo di una progettualità. Quei ragazzi hanno battuto 3-0 il fortissimo Portogallo anche in intensità e gioco".

Gravina si aspettava più spazio per Camarda nel Milan Futuro

Una soddisfazione per Gravina che si augura di vedere presto la stessa continuità di risultati anche in nazionale maggiore. "Non mancherà molto che l’Italia tornerà a essere riferimento con la nazionale maggiore, tornerà nella ristretta cerchia dei grandi mondiali – ha detto ancora -. Perché i talenti li abbiamo, rincresce vedere però come spesso non vengono utilizzati dai club, penso a Camarda del Milan. Il talento ha bisogno di opportunità, all’estero le danno". Che non venga utilizzato in prima squadra è vero ma che non venga utilizzato in Serie C no, Bonera gli sta in questo momento concedendo il minutaggio che ritiene opportuno per un ragazzo della sua età in un campionato così difficile, ma anche formativo, come la Serie C.