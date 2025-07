Perché ad ogni gol fatto da Camarda nel Lecce il Milan dovrà pagare una cifra sostanziosa

Francesco Camarda ha iniziato la sua avventura al Lecce con una tripletta in amichevole. Un dettaglio non di poco conti visti i bonus inseriti nell’accordo tra salentini e Milan per ogni gol e presenza dell’attaccante classe 2008.

Il Lecce ha iniziato la sua stagione e nel ritiro di Bressanone è andata in scena anche la prima amichevole dei salentini allenati da Eusebio Di Francesco. Vittoria schiacciante per Baschirotto e compagni che si sono imposti con il punteggio di 11-0 contro il Natz. Una partita che ha permesso all'allenatore di capire al meglio come utilizzare determinati giocatori durante la stagione nei suoi automatismi tattici ma anche di ammirare ulteriormente la qualità e il talento di Francesco Camarda. Per il giovane attaccante classe 2008 questo dovrà essere l'anno della consacrazione.

Camarda è arrivato a Lecce dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro e un eventuale controriscatto che i rossoneri possono esercitare versando 4 milioni. In campo da titolare nel primo tempo dell'amichevole in soli 45 minuti il centravanti scuola rossonera ha messo a segno una tripletta da urlo. Camarda si è mostrato già pronto e anche fisicamente sembra essere cresciuto tanto in questi mesi. Una fortuna per questo Lecce che all'interno dell'accordo col Milan può godere anche di bonus per ogni gol segnato.

Il Milan ha fortemente voluto che Camarda andasse in una squadra di Serie A che potesse dargli il giusto spazio e soprattutto potesse valorizzarlo. Il Lecce di Corvino è sembrato anche per questo il posto giusto per Camarda tant'è che il Milan, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe inserito nell'accordo con i salentini due bonus per valorizzare il giocatore. Di fatto al club pugliese verranno corrisposti 75mila euro per ogni presenza in Serie A e 100mila euro per ogni gol segnato.

Il piano del Milan per non perdere il controllo su Camarda

E se chi ben comincia è a metà dell'opera, Camarda pare abbia già preso la strada giusta. Si tratta di un'amichevole, calcio d'estate, chiaro, ma la sensazione è che Camarda voglia sfruttare al meglio questa possibilità anche per ritagliarsi poi in futuro un ruolo importante nella Nazionale Italiana che mai come in questo momento ha bisogno di un attaccante. Il Milan non vuole però perdere di vista il giocatore tant'è che Tare ha chiesto e ottenuto di inserire anche un controriscatto nel proprio accordo con i salentini.