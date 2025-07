Allegri sta già cambiando il suo Milan: due centrocampisti individuati per giocare come terzini

Massimiliano Allegri è maestro nei cambi ruolo ai suoi giocatori e anche al Milan il tecnico livornese ha individuato due centrocampisti provati come terzini. C’è necessità di sperimentare in vista delle prime amichevoli.

La rivoluzione in casa Milan sta per avere inizio e con Massimiliano Allegri in panchina come allenatore non c'è mai da sorprendersi. L'allenatore toscano è tornato in rossonero dopo aver chiuso un ciclo sicuramente positivo e vincente alla Juventus. La società, con il chiaro intento di tornare in Champions, è riuscita ad assicurare al tecnico la permanenza di top player del calibro di Leao e Maignan anche se ci sono da registrare le partenze di Rejinders e Theo Hernandez.

Senza nulla togliere all'arrivo di Modric, che rappresenta sicuramente un giocatore importante per la rosa dei rossoneri, è proprio l'addio di Theo ad aver lasciato più di tutti un vuoto nel ruolo di terzini. Sia a destra che a sinistra infatti il Milan è scoperto: Allegri e la società lo sanno benissimo e i rinforzi arriveranno presto. Gli unici due terzini “puri” che in questo momento ha in rosa Allegri sono Alex Jimenez e Davide Bartesaghi. Ma il tecnico livornese, mago nel cambio ruoli dei giocatori, ha individuato due centrocampisti pronti a ricoprire quella posizione in vista delle amichevoli contro Arsenal e Liverpool: Alexis Saelemaekers e Tommaso Pobega.

Allegri con Saelemaekers durante gli allenamenti del Milan.

Come scrive la Gazzetta dello Sport infatti, Allegri avrebbe individuato proprio nell'esterno ex Bologna e Roma il giocatore ideale per poter svolgere quel tipo di ruolo in attesa di rinforzi. Il belga è reduce da una stagione buona in giallorossa e Allegri ha pensato bene di tenerselo stretto. In questo momento però si è reso conto che Saelemaekers può tornare utile anche nel ruolo di terzino destro proprio perché ci sarà da affrontare per le due complicate amichevoli di Singapore contro l’Arsenal e a Hong Kong con i Reds avversari assolutamente pericolosi. Per l'ex Bologna invece, mancino naturale, la possibilità anche di ritagliarsi una possibilità importante in quella zona di campo.

Allegri in campo a dirigere i primi allenamenti del Milan.

Il messaggio chiaro di Allegri al Milan con questa mossa tattica

La volontà di Allegri è dunque anche quella di mandare un messaggio forte alla rosa con questa mossa. Tutti con lui in panchina possono essere infatti soggetti a un cambio ruolo. Negli anni il tecnico livornese si è dimostrato essere maestro in tali intuizioni come dimostrano i vari cambi di ruolo fatti alla Juventus con Pjanic, Cuadrado e Mandzukic senza dimenticare il determinante cambio di posizione di Emre Can in Champions League contro l'Atletico Madrid arretrato quasi sulla linea di difesa. Insomma, l'era Max Allegri è appena cominciata…