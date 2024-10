video suggerito

Atmane scaricato dallo sponsor a Shanghai: ha commesso un errore imperdonabile, una foto svela tutto

A cura di Marco Beltrami

Terence Atmane è uscito a testa alta dal Masters 1000 di Shanghai. Il tennista francese è stato sconfitto con un doppio 7-6 da Taylor Fritz. Alla fine dell'incontro però ecco la brutta sorpresa: il suo sponsor tecnico, ovvero ASICS, lo ha scaricato. È stato lo stesso giocatore che attualmente occupa la 161 posizione nel ranking ATP, ad annunciare il tutto con un comunicato su Instagram. Il motivo? L'ingresso in campo con delle scarpe di un altro brand.

Lo sponsor scarica Atmane dopo Shanghai, il messaggio

Atmane ha scritto nelle sue storie di Instagram: "Grazie per tutto Asics Tennis. È stato un piacere per me rappresentare la famiglia, anche se mi avete licenziato. Non posso lamentarmi di questa decisione. Spero che abbiate visto e apprezzato quanto sono migliorato mentalmente dopo questa settimana perché questo è solo un nuovo inizio per me. Grazie alle persone meravigliose con cui ho avuto la possibilità di lavorare, voi ragazzi avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Vi voglio bene, a tutti. Pace".

Perché Atmane è stato licenziato dallo sponsor, l'inizio nella foto

Nel post si può vedere il momento dell'ingresso sul terreno di gioco del Masters di Shanghai in occasione della partita contro Taylor Fritz. In mano Atmane porta in mano un paio di scarpe da ginnastica Nike. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, e The Express, potrebbe esserci questo alla base del divorzio, con ASICS che non ha gradito l'utilizzo di scarpe di un altro brand, anche se solo per entrare in campo e non per giocare.

Pur senza menzionare nulla, ma limitandosi a postare la foto, Atmane sembra aver confermato tutto. A giudicare da quanto scrive, il francese sembra comunque intenzionato a guardare avanti per cercare di fare un altro step nella sua carriera scalando la classifica. Lo dovrà fare affidandosi ad un'altra azienda pronta a puntare su di lui per l'outfit in occasione dei tornei.