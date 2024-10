video suggerito

Perché il Milan ha venduto Kalulu alla Juventus a condizioni così vantaggiose per Giuntoli Pierre Kalulu è diventato un pilastro per la difesa della Juventus. Il francese è arrivato in estate dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un'operazione ad oggi geniale per Giuntoli che fa crescere i rimpianti dei rossoneri.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pierre Kalulu alla Juventus è stato il colpo forse meno atteso dalla faraonica campagna acquisti chiusa da Cristiano Giuntoli per la Juventus in questa estate appena trascorsa. Il difensore francese è arrivato dal Milan in prestito oneroso oneroso a 3,3 milioni di euro con diritto di riscatto. I bianconeri al termine della stagione 2024/25, avranno di fatto la possibilità di acquistare il calciatore a titolo definitivo, versando altri 14 milioni di euro nelle casse rossonere (in tre esercizi). Un'operazione che inizialmente aveva lasciato qualche dubbio ma che oggi si è rivelata essere geniale.

Il difensore francese è l'autentico fiore all'occhiello della difesa bianconera. Da terzino destro a centrale di difesa, Kalulu ha dimostrato di essere un giocatore di grande affidabilità, corsa, tempi giusti e sontuoso nel posizionamento in campo. Dal momento in cui Thiago Motta ha cominciato a utilizzarlo in campo il francese non è più andato in panchina. Contro il Lipsia in Champions ha giocato una partita formidabile che ha fatto infuriare i tifosi del Milan che non si spiegano chi sia stato ad avallare quel trasferimento di Kalulu alla Juve. Ma allora qual è stata la ragione di questa operazione?

Kalulu in azione in Champions contro il Lipsia.

Kalulu è un classe 2000 e a 24 anni sembra essere destinato a una carriera davvero importante. Un giovane che la Juventus si è assicurata chiudendo un'operazione intelligente e sensata. Giuntoli è di fatto riuscito a prendersi un giocatore che in difesa è praticamente un jolly e che veniva da una stagione contrassegnata dagli infortuni. La voglia di riscatto ha fatto la differenza e in campo si sta notando proprio la voglia del francese di voler mostrare tutte le sue qualità. Col Milan aveva un contratto in scadenza a giugno 2027 ma di rinnovo ancora non si era parlato. La Juventus ha approfittato del fatto che con l'acquisto di Pavlovic il Milan potesse avere in rosa un difensore che non sarebbe partito avanti nelle gerarchie di formazione di Fonseca.

La scelta di Ibrahimovic e Moncada tra plusvalenza e l'acquisto di Pavlovic

Kalulu cercava spazio e così i bianconeri sono stati un'opportunità immensa per il francese. Ma perché il Milan ha ceduto? I tifosi rossoneri hanno contestato a Moncada e Ibrahimovic il fatto di aver rinforzato una diretta concorrente ripiegando poi su Emerson Royal. La società ha però evidentemente pensato di sbarazzarsi di Kalulu proprio per puntare su Pavlovic ma senza dimenticare l’aspetto economico dato che con il riscatto del francese – praticamente scontato – nelle casse del Milan entreranno circa 17,3 milioni da segnare come plusvalenza. Un discorso sicuramente da non trascurare ma che alla luce di quanto sta accadendo con le prestazioni superbe del francese fa crescere i rimpianti al Milan per aver privato Fonseca di un profilo assolutamente di spessore.