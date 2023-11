Kalulu operato e starà fuori 4 mesi: il Milan già sonda il mercato dei difensori per gennaio Il difensore francese è stato operato e starà fuori fino a marzo. A causa dei 4 mesi di stop di Kalulu il Milan tornerà sul mercato a gennaio, e si fanno già diversi nomi.

A cura di Alessio Morra

Il Milan perde per quattro mesi Pierre Kalulu. Pioli adesso è in emergenza. Restano a disposizione solo due difensori centrali e mezzo, perché Kjaer non è al top e soprattutto è fuori anche l'argentino Pellegrino, che ha subito pure lui un infortunio contro il Napoli. A gennaio i rossoneri probabilmente torneranno sul mercato.

Tempi molti lunghi per Kaluku. Il difensore francese dopo essere stato operato per risolvere il problema al tendine del retto femorale ha avuto la conferma di ciò che temeva: non potrà giocare fino al mese di marzo. Saranno quattro i mesi in cui sarà indisponibile. Questo il comunicato del club: "AC Milan comunica che Pierre Kalulu, nella giornata odierna, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi".

Pioli in questo momento ha grossi problemi in difesa. Perché a disposizione ci sono Tomori e Thiaw, più Kjaer che è a mezzo servizio. Fuori anche l'argentino Pellegrino, che sarà fuori fino a metà dicembre a causa della rottura di un osso del piede.

Kalulu salterà quantomeno una ventina di partite e il Milan per sostituirlo è già al lavoro per dare a Pioli un difensore centrale che possa essere in campo già nel mese di gennaio, quando riaprirà il mercato. Al momento Moncada sta vagliando soprattutto Llody Kelly classe 1998 del Bournemouth, Maxime Esteve ventunenne del Montpellier e il greco Kontantinos Koulierakis del PAOK che sta per compiere vent'anni. Ma è chiaro che considerando il mercato e le occasioni possibile è facile prevedere che all'elenco si aggiungeranno ulteriori nomi di centrali difensivi.