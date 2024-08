video suggerito

La Juventus è pronta a piazzare tre colpi di mercato, in arrivo: Koopmeiners, Gonzalez e Kalulu La Juventus in questa settimana proverà a chiudere tre colpi di mercato: per il centrocampo è vicinissimo Koopmeiners dell’Atalanta, mentre in attacco Thiago Motta avrà Nico Gonzalez. Per la difesa il nuovo nome è Kalulu del Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus è ancora incompleta. Il campionato dei bianconeri inizierà esattamente tra una settimana, con la sfida al Como in programma lunedì 19 agosto (alle ore 20:45). Il pre-campionato di Thiago Motta è stato laborioso, perché la rosa non si è ancora completata. Giuntoli dovrà piazzare tre o quattro colpi di mercato. Sembrano imminenti gli arrivi di Koopmeiners e Nico Gonzalez, mentre a sorpresa la Juve sta trattando con il Milan il difensore Kalulu.

Koopmeiners è a un passo dalla Juventus

Che Koopmeiners sia un obiettivo di mercato della Juventus è cosa nota. Il braccio di ferro con l'Atalanta pare agli sgoccioli. Le parole di Gasperini hanno suggellato l'addio, la Juve è pronta a sborsare 51 milioni di euro (più 4 di bonus), sarebbe cifra record per un centrocampista della Serie A. La trattativa si dovrebbe chiudere una volta che i nerazzurri troveranno l'erede, l'obiettivo è lo scozzese O'Riley.

Trattativa di mercato serrata per Nico Gonzalez

Vicino sempre più è anche Nico Gonzalez, esterno argentino della Fiorentina che ripercorrerebbe le orme di Chiesa e Bernardeschi. La trattativa è ben avviata e si suggellerà quando i viola acquisteranno l'islandese Gudmundsson. I contatti tra Giuntoli e Pradé proseguono. La Fiorentina è disposta a cedere il calciatore, per una cifra complessiva di 30 milioni di euro. La Juve intenterebbe acquistare il calciatore con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La Juve per la difesa pensa a Kalulu del Milan

E poi c'è Kalulu. Il nome del francese per la Juventus è un'autentica sorpresa. Todibo è svanito, il francese giocherà con il West Ham, ma a Thiago Motta serve un difensore. Giuntoli ora vuole Kalulu. Il francese è stato contattato e ha già accettato, ora però la parola passa al Milan. La Juve avrebbe offerto 3 milioni per il prestito oneroso, più 14 per il diritto di riscatto e tre di bonus. Mentre il Milan vorrebbe l'obbligo di riscatto.