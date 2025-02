video suggerito

Lo striscione sfottò del Manchester City contro il Real Madrid: è una canzone famosa, il significato Il brano di una canzone degli Oasis diventa strumento di burla nei confronti degli avversari. I tifosi dei Citizens hanno esposto la scritta "Stop Criyng Your Heart Out" che ha un valore particolare.

Stop Criyng Your Heart Out è il messaggio scritto accanto alla figura di Rodri che bacia il Pallone d'Oro. Lo striscione dei tifosi del Manchester City esposto durante l'andata dei playoff di Champions League contro il Real Madrid ha un significato preciso. Il brano di una canzone degli Oasis (che non hanno mai nascosto la simpatia molto forte per la squadra di Pep Guardiola) diventa strumento di burla nei confronti degli avversari.

Polemiche e veleni d Madrid per il Pallone d'Oro a Rodri

È uno sfottò rivolto al club spagnolo e più ancora a Vinicius a causa delle polemiche che scoppiarono in occasione dell'assegnazione del prestigioso premio al calciatore dei Citizens. La decisione ribaltò i pronostici che vedevano il brasiliano nettamente favorito: l'esito delle votazioni fu tremendo e beffardo, provocò la reazione piccata delle merengues (che boicottarono la cerimonia a Parigi) e quella altrettanto solenne da parte dello stesso Vinicius. Sembrava tutto pronto per incoronare l'attaccante sudamericano poi lo scenario mutò da un momento all'altro spazzando via ogni indiscrezione trionfalistica e lasciando Vinicius "vittima" del cosiddetto fuoco amico (il numero di calciatori del Real nella lista dei candidati gli avrebbe sottratto consensi preziosi).

Perché i tifosi del City hanno scelto la canzone degli Oasis

Il brano Stop Criyng Your Heart Out è stato scelto per un motivo particolare che va oltre la facile associazione tra la band (notoriamente tifosa del Manchester City) e la Sky Blues. Basta leggere alcune parti del testo per comprendere le ragioni (ironiche) di quella opzione.

"Trattieniti, tieni duro, non aver paura… non potrai mai cambiare quel che è stato e che non c'è più…", recita l'incipit della canzone con l'ultima frase che – calata nel contesto calcistico e della vicenda Pallone d'Oro – è un invito alla rassegnazione molto chiaro.

(in aggiornamento)