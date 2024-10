video suggerito

Gli organizzatori del Pallone d’Oro spiegano perché il premio non è andato a Vinicius Il caporedattore di France Football, la rivista che organizza dal 1956 il Pallone d’Oro, ha spiegato perché il prestigioso premio quest’anno non è andato a Vinicius, che era dato come strafavorito alla vigilia, ma allo spagnolo Rodri: “È un fatto metematico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Infuriano le polemiche sull'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri e non a Vinicius, con i media brasiliani che gridano allo scandalo e la rabbia del Real Madrid che non accenna a placarsi. "È politica nel calcio", ha sintetizzato per tutti il suo compagno di squadra Camavinga. Nella notte di Parigi, ha provato a spiegare perché il prestigioso trofeo sia finito allo spagnolo del City e non al nazionale verdeoro il caporedattore di France Football, la rivista che ha istituito il Pallone d'Oro nel 1956 e tuttora lo organizza, da questa edizione assieme alla UEFA. "È stata una vittoria di stretta misura – ha detto Vincent Garcia – Vinicius ha sicuramente sofferto la presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 perché, matematicamente, gli ha tolto qualche punto. Questo riassume anche la stagione del Real, che è stata trascinata da 3-4 giocatori, e i giurati hanno suddiviso le loro scelte tra loro, a vantaggio di Rodri".

Vinicius ha pagato i voti sottrattigli dagli altri giocatori del Real Madrid: così ha perso il Pallone d'Oro

Una sorta di ‘fuoco amico', insomma. La presenza di altri calciatori del Real Madrid nella lista dei 30 candidati – oltre ai due citati, piazzatisi rispettivamente terzo e quarto, c'erano anche Kroos (nono), Valverde (17simo) e Rudiger (22simo) – avrebbe sottratto punti a Vinicius, nei voti di chi voleva premiare la straordinaria stagione della squadra di Ancelotti e magari vedeva meglio qualche suo compagno. In un duello così serrato, sono stati punti evidentemente pesantissimi.

Rodri col Pallone d'Oro 2024 sul palco di Parigi

Il caporedattore di France Football ha poi assicurato all'Equipe che il segreto sulla classifica finale del Pallone d'Oro 2024 – e dunque anche sul vincitore – è stato mantenuto in maniera assoluta prima della cerimonia: "Nessuno lo sapeva, né al Real né al City. L'emozione che Rodri ha provato sul palco è la risposta migliore. Non era a conoscenza di nulla. Questo mette fine a ogni speculazione secondo la quale avremmo potuto mettere in guardia l'uno o l'altro". La pressione peraltro per conoscere prima l'esito delle votazioni è stata forte: "Tutti i club favoriti hanno insistito per avere l'informazione".

Il caporedattore di France Football: "Molta pressione del Real per sapere chi aveva vinto"

A Garcia è stato poi chiesto dell'assenza del Real Madrid alla cerimonia: nessun rappresentante – della cinquantina inizialmente prevista – si è recato lunedì sera al Theatre du Chatelet di Parigi. "Siamo stati molto chiari con loro e con tutti gli altri club – ha spiegato il giornalista di France Football a proposito della segretezza inderogabile dei risultati – Quest'anno il vincitore e la vincitrice non sarebbero stati informati. Pensavo che tutti avessero accettato, ma all'ultimo momento, non so perché, volevano cambiare la regola. Quando il Real ha preso la sua decisione, non sono sicuro che non ci fosse un elemento di bluff".

Vinicius era dato favoritissimo fino al giorno prima della proclamazione

"Ho avuto molta pressione dal Real Madrid ma, come con altri club, sono sempre stato chiaro, giusto e forse il mio silenzio li ha spinti oltre il limite. Ma è stato lo stesso con gli altri", ha concluso il giornalista francese, dicendo che è rimasto "molto spiacevolmente sorpreso" dalla decisione dei Blancos di disertare la cerimonia che li ha visti vincere il premio come miglior squadra, mentre Ancelotti ha vinto il Pallone d'Oro degli allenatori. Tutti riconoscimenti che nessun esponente del Real Madrid ha potuto festeggiare sul palco: una brutta vicenda, da qualsiasi parte la si guardi.