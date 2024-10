La vendetta del Pallone d’Oro sul Real Madrid che diserta la cerimonia si è consumata in un minuto

video suggerito

Il Real Madrid ha disertato la cerimonia del Pallone d'Oro dopo la mancata vittoria di Vinicius (e Carvajal), e la vendetta è arrivata alla premiazione come migliore squadra, molto sbrigativa.

A cura di Marco Beltrami

Detto, fatto: nessun esponente del Real Madrid si è presentato a Parigi per la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro. Una presa di posizione arrivata nel pomeriggio per solidarietà nei confronti di Vinicius e Carvajal, non premiati. Indignazione per il club blancos, che si aspettava che il trofeo finisse nella bacheca di uno dei due giocatori, e non in quella di Rodri. Come hanno reagito gli organizzatori e i padroni di casa di fronte al forfait? Una situazione d'imbarazzo si è creata nel momento in cui il Real è stato premiato come migliore squadra del mondo. E lì è arrivata la vendetta, con la celebrazione molto sbrigativa.

Il Real diserta il Pallone d'Oro, la reazione durante la cerimonia

La squadra di Ancelotti è stata premiata soprattutto per la doppietta Liga-Champions. Un successo assolutamente meritato e celebrato in maniera inaspettata. Dopo l'annuncio, i due presentatori Didier Drogba e Sandy Heribert hanno introdotto un video celebrativo delle vittorie della scorsa stagione. Tutto seguito dalle parole dell'ex bomber: "Congratulazioni al Real Madrid per questo meritato trofeo dopo aver vinto 15 Champions League e 36 campionati. Congratulazioni a loro". Non essendoci nessuno pronto a rappresentare il Real, non c'è stata dunque consegna e tutto è finito nel giro di poco più di un minuto. Insomma una situazione gestita sbrigativamente per togliersi dall'impasse.

Mbappé e Ancelotti premiati, ma non ci sono

Poco dopo è stato il turno di un altro grande assente per gli stessi motivi, ovvero Mbappé che avrebbe dovuto ricevere il premio Gerd Muller destinato al migliore bomber della scorsa annata. Un riconoscimento condiviso con Harry Kane, ad ex aequo, con i due che hanno segnato lo stesso numero di gol, ben 52. Alla fine però dopo un video cumulativo con i migliori momenti in termini realizzativi di entrambi, è stato di fatto celebrato solo il bomber del Bayern con buona pace del grande assente. Copione che si è ripetuto anche al momento del premio di migliore allenatore, con Carlo Ancelotti vincitore assente. Celebrazione di Drogba e scherzo di Stoichkov, che ha fatto finta di rubare il pallone.

Kroos polemico sui social, celebra Vinicius

E mentre la premiazione andava in scena, qualcuno sponda Real Madrid faceva sentire la sua voce. Toni Kroos infatti, ex calciatore che tra l'altro è rientrato tra i finalisti stagionali del Pallone d'Oro, ha mostrato il suo sostegno totale a Vinicius pubblicando un post su Instagram emblematico. Una foto relativa ad un abbraccio in campo, accompagnato dalla didascalia "The Best". Nient'altro da aggiungere, polemica che sembra essere solo all'inizio.