Quanto costa l'abito che Rodri ha indossato per ritirare il Pallone d'Oro 2024 Rodri, centrocampista del Manchester City, ha vinto il Pallone d'Oro 2024. Il calciatore spagnolo ha scelto uno smoking classico per ritirare il premio a Parigi, completando il look con accessori preziosi: ecco quante vale l'outfit del campione.

A cura di Arianna Colzi

Rodri

Rodri, Rodrigo Hernández Cascante, è il vincitore del Pallone d'Oro 2024. Il centrocampista del Manchester City è stato premiato a Parigi durante la cerimonia che si è tenuta al Théâtre du Châtelet: a completare il podio Vinicius e Bellingham entrambi giocatori del Real Madrid che ha disertato la cerimonia. Rodri quest'anno è diventato campione d'Europa con la Spagna e due anni fa aveva segnato il goal decisivo nella finale di Champions League vinta dal City contro l'Inter. Per una delle serate più importanti della sua vita, il calciatore ha sfoggiato uno smoking elegantissimo, all'altezza del premio che ha ricevuto.

Il completo di Rodri per il Pallone d'Oro 2024

Smoking d'ordinanza per Rodri nella serata del Pallone d'Oro 2024. Per l'occasione ha scelto un completo firmato Dsquared2: si tratta del modello Berlin in lana e seta, slim fit: un completo fresco ma anche adatto alle serate eleganti come quella del Pallone d'Oro. Il completo viene venduto sul sito del brand a 2mila euro. A completare il look la camicia bianca, sempre firmata Dsquared2, in cotone con plastron davanti modello Slim Fit Tux, che costa 550 euro.

Rodri in Dsquared2

Come ogni serata di gala che si rispetti, sono gli accessori a rendere l'outfit di Rodri perfetto per il Pallone d'Oro. Il papillon, perfetto per il completo, realizzato in seta, è il dettaglio chic per questo completo classy e senza tempo. L'intero look di Rodri per la serata a Parigi vale 2685 euro, che comprende anche i 135 euro di papillon. Ma a rende l'outfit ancora più prezioso e costoso c'è un altro accessorio: l'orologio che il centrocampista sfoggiava al polso mentre sollevava il premio.

Rodri posa con il Pallone d'Oro

Quanto vale l'orologio di Rodri

Si tratta del modello Royal Oak di Audemars Piguet, brand svizzero che opera nel settore degli orologi di lusso dal 1875. L'orologio di Rodrigo è in titanio con quadrante grigio fumé e lancette in oro bianco: su alcuni e-commerce questo modello viene venduto a quasi 40mila euro.

Rodri indossa il Royal Oak di Audemars Piguet