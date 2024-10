video suggerito

Lo strano caso di Rodri, perché il vincitore del Pallone d'Oro 2024 non ha mai avuto profili social Rodri vincitore del Pallone d'Oro 2024 ha scelto di non utilizzare i social. Una decisione che nasce da lontano, e che il calciatore ha spiegato a più riprese.

A cura di Marco Beltrami

Rodri non si è smentito anche dopo la conquista del Pallone d'Oro 2024. Il centrocampista spagnolo del Manchester City e della nazionale spagnola anche durante la cerimonia di premiazione si è confermato speciale nella sua umiltà. Basti pensare alla definizione che il mediano ha dato di sé stesso: "Sono un ragazzo normale, con valori, che studia, che cerca di fare bene le cose e non presta attenzione agli stereotipi fuori dal calcio". E rientra in questa poca voglia di "seguire la massa" anche il suo rifiuto dei social.

Perché Rodri non è sui social, una scelta che nasce da lontano

Una scelta condivisa con la fidanzata Laura e che è senza dubbio curiosa per quello che è uno dei calciatori più forti e importanti al mondo. Per capire i motivi di questo mancato feeling per i social, bisogna andare indietro nel tempo. Sin da giovanissimo infatti Rodri ha dimostrato di avere le idee chiare, facendo tranquillamente a meno delle piattaforme per la condivisione.

La personalità del giovane Rodri capace di distinguersi dalla massa

In occasione del podcast per BBC Sport Football Daily, Rodri spiegò: "I social? Quello che posso dire è che è una decisione che ho preso molto, molto presto. Non era normale che un ragazzo della mia età avesse quella personalità tale da dire di no, perché normalmente si fa quello che fanno gli altri ragazzi. È stato qualcosa a cui ho detto di no all'inizio e l'ho mantenuto fino alla fine, quindi non è una decisione che ho preso tre anni fa. Per me è stato facile non avere social perché non ho mai avuto bisogno di quella sensazione".

La filosofia di Rodri sull'uso dei social

Rodri non vuole sentirsi obbligato anche dalla società a fare determinate cose, ma vuole essere libero di scegliere: "Il problema che penso oggi in questa società è che dicono: ‘Oh, ne hai bisogno, hai bisogno di questo, hai bisogno di quello'. E alla fine dici: ‘Oh, ho bisogno di tutte queste cose? No, non ho proprio bisogno di tutte queste cose'. E questo è qualcosa che apprezzo davvero della mia decisione, e quello che posso dire è che mi piace vivere la vita così com'è. La vita reale".

Rodri vuole conoscere le persone dal vivo senza social

Un concetto poi ribadito anche a L'Equipe, con la voglia di preferire un altro tipo di interazioni: "E i social network, secondo me, servono un po’ a fare le cose in base alle opinioni delle persone, in base a ciò che immagini si aspettino da te. Sento il bisogno di conoscere le persone nella vita reale piuttosto che virtualmente. Quindi do la priorità alla mia famiglia, ai miei amici, al mio ambiente". Ovviamente senza demonizzare i social, ma semplicemente preferendo altro: "So che i social hanno anche molte cose interessanti ma essere in contatto con tantissime persone senza nemmeno conoscerle non mi piace, non è il mio modo di vedere le relazioni".