Rodri e Laura sono la storia della finale: la coppia senza social che si è conosciuta all’università Rodri è l’uomo che ha deciso la finale di Champions League vinta dal Manchester City sull’Inter. Un video diventato virale mostra cosa è successo dopo il fischio finale a Istanbul. Sul terreno di gioco entra Laura: una coppia completamente diversa da tutte le altre.

A cura di Paolo Fiorenza

Rodrigo Hernandez Cascante è in questo momento uno degli uomini più famosi del pianeta. Non col suo nome intero ma con l'abbreviazione Rodri: è stato lui – il quasi 27enne centrocampista spagnolo – a dare la Champions League al Manchester City giustiziando l'Inter nella finale di Istanbul. È lui il giocatore che Guardiola, ammettendo il grosso errore che aveva commesso due anni prima nella finale persa contro il Chelsea, ha messo al centro del campo all'Ataturk Stadium venendo ripagato con un gol tanto bello quanto decisivo. Ed è ancora lui il calciatore che l'UEFA ha nominato miglior giocatore in assoluto della Champions League 2022/23.

Rodri sul campo è uno che si vede e che si sente, quest'anno nel City ha giocato praticamente sempre risultando uno dei pilastri del Triplete vinto dalla squadra di Guardiola (4 gol e 7 assist in 56 presenze complessive). Ebbene, fuori dal terreno di gioco il nazionale spagnolo è esattamente l'opposto. Profilo basso, zero social, massima privacy. Come raramente accade tra le luci dei riflettori del mondo del calcio, dove spesso si va sopra le righe e si finisce per essere sovraesposti – talora in vicende non esattamente lusinghiere – complice l'uso dei social ostentatamente smodato.

Precisissimo nell'infilare il pallone nell'unico spiraglio dove poteva passare per battere Onana, Rodri ha avuto la stessa cura nello scegliersi – e venirne scelto – la sua compagna di vita: Laura, una ragazza che condivide con lui l'essere schivi e non esibirsi sui social. L'immagine acqua e sapone della giovane che entra in campo nello stadio di Istanbul per condividere col suo fidanzato la gioia sportiva di una vita e lo abbraccia teneramente, lo accarezza e lo bacia, mentre entrambi appaiono increduli per il trionfo del City, è stata immortalata in un video che è diventato virale, facendo diventare quella di Rodri e Laura la storia della finale, in un mondo fatto di WAGS completamente diverse.

Nel filmato si vede Rodri mettere la medaglia della vittoria al collo della ragazza, che lo ripaga con occhi innamorati e pieni di gioia. Del resto si tratta di una coppia diversa fin dal modo e dal luogo in cui i due si sono conosciuti, all'università in Spagna. Rodri infatti è laureato in Management e Business Administration mentre Laura è una studentessa di medicina che si sta formando per diventare chirurgo. "L'ho incontrata in una residenza studentesca quando ero nella squadra Under 21 del Villarreal, stava iniziando il corso in medicina – ha raccontato il giocatore spagnolo – Lei era tipo: Cosa ci fa questo ragazzo qui?".

La risposta Laura l'avrebbe avuta negli anni successivi: Rodri stava studiando per vincere un posto nel suo cuore e magari diventare il miglior giocatore della Champions League…