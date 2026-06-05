Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, Spalletti vuole Kim e Sorloth. Roma, Greenwood costa 50 milioni

Le ultime notizie di calciomercato oggi 5 giugno e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere. La Juventus deve rimpiazzare Vlahovic in attacco e punta forte su Sorloth: il norvegese è già stato contattato direttamente da Spalletti, che ha dato l'ok. Il tecnico ha chiesto uno sforzo al club per un altro acquisto: Kim, ex Napoli nell'anno dello scudetto, per il quale il Bayer Monaco chiede 40 milioni. La Roma deve stanziare almeno 50 milioni per Greenwood. De Bruyne e Lukaku possono restare al Napoli, Allegri è rimasto positivamente colpito dalla ritrovata forma fisica di Big Rom con la nazionale. La rosa dei nomi per la panchina del Milan è ridotta a tre nomi: Glasner, Slot o Pochettino.
Avventura estera per Vincenzo Italiano: si chiude col Besiktas
Vincenzo Italiano ha lasciato Bologna e probabilmente lascerà anche l'Italia e la Serie A. Dopo l'ipotesi Napoli, sfumata con la decisione di De Laurentiis di virare deciso su Max Allegri senza attendere oltre, l'ex tecnico dei felsinei sta avvicinandosi sempre più ad un approdo nel campionato turco, sulla panchina del Besiktas. Il club turco gli avrebbe offerto un biennale da 6 milioni di euro a stagione che Italiano avrebbe accettato: un'intesa totale a tal punto che si starebbe già lavorando ai dettagli per concludere l'accordo entro il fine settimana.
Spalletti vuole Kim alla Juve, il Bayern Monaco chiede 40 milioni
Quaranta milioni di euro. È la somma "sparata" dal Bayern Monaco per lasciar partire Kim, il difensore centrale che in Serie A è stato già allenato da Luciano Spalletti nell'anno dello scudetto conquistato a Napoli. Il centrale coreano ha un contratto fino al 2028 ma è scivolato molto indietro nelle gerarchie dei tedeschi che nell'estate del 2023 lo acquistarono per 50 milioni di euro. Il calciatore ha un contratto fino al 2028 e un valore di mercato che è esattamente la metà delle pretese dei bavaresi (20 milioni). Ma il Bayern è bottega cara e col Mondiale alle porte non intende fare sconti.
Inter-Chivu si prosegue con l'adeguamento dell'ingaggio: i particolari
È una formalità ma anche un segnale forte: l'Inter ha trovato la totale intesta con Cristian Chivu l'artefice dell'ultimo Double nerazzurro conquistando Scudetto e Coppa Italia. Il tecnico e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, dopo un incontro più che positivo avvenuto nel pomeriggio di ieri con un confronto diretto con Beppe Marotta, presidente della società Campione d'Italia: "Ho temuto anche l'esonero" ha raccontato alla Gazzetta, "il club mi ha protetto".
Un'intesa naturale, che già nelle scorse settimane era stata confermata tra le parti e che adesso vedrà la firma su un contratto prolungato di un paio di stagioni e un adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro. Un tassello fondamentale che apre le porte al calciomercato oramai già in pieno sviluppo dove l'Inter ha già ceduto Dumfries e si appresta a rinfrescare la rosa nerazzurra, provando ad alzare il livello in chiave internazionale, prossimo step cui puntare dalla prossima stagione.
La Roma tiene Mancini e vuole rinnovare Dybala, Pellegrini e Celik. Per Greenwood servono 50 milioni
Gian Piero Gasperini è stato chiaro: "Io vorrei tenere tutti". Il riferimento è in primis a Gianluca Mancini, che dunque non andrà all'Inter e tuttavia andrà gratificato con un rinnovo di contratto, visto che quello attuale scade l'anno prossimo. Ma il tecnico spinge anche per i rinnovi dei tre calciatori che invece vanno a scadenza tra pochi giorni, ovvero Dybala, Pellegrini e Celik. Quanto a Mason Greenwood, il 24enne attaccante inglese resta nel mirino giallorosso, ma il Marsiglia non scende dalla valutazione di 50-55 milioni.
Solo tre nomi ormai per la panchina del Milan: Glasner, Slot o Pochettino
Prima ancora di poter pensare al calciomercato dei giocatori, il Milan deve scegliere l'allenatore, dopo aver dato il benservito a Max Allegri, diretto al Napoli. Oliver Glasner, che benissimo ha fatto al Crystal Palace, sarebbe molto probabilmente il nuovo tecnico qualora arrivasse Ralf Rangnick come plenipotenziario dell'area sportiva rossonera. Gli altri due nomi nella lista ristretta di Cardinale e Ibrahimovic sono Arne Slot, appena esonerato dal Liverpool, e Mauricio Pochettino, che sta per iniziare l'avventura mondiale con gli Stati Uniti.
La Juve a tutta su Sorloth: c'è l'ok di Spalletti, blitz bianconero a Oslo
Perso ormai Vlahovic, che non ha accettato l'offerta di rinnovo, la Juventus cerca un attaccante, anzi potrebbe prenderne due qualora escano anche David e/o Openda. I nomi sono quelli di Alexander Sorloth e del cavallo di ritorno Randal Kolo Muani. In particolare il pressing sul 30enne norvegese si sta facendo sempre più forte, dopo aver preso atto della volontà dell'Atletico Madrid di venderlo. Luciano Spalletti non solo ha dato l'ok convinto all'operazione, ma ha parlato lui stesso direttamente con Sorloth. Dal canto suo, la società bianconera ha fatto un blitz la settimana scorsa a Oslo per incontrare l'entourage del calciatore, il cui ingaggio di 3 milioni rientra nei paletti del club. Tra i pali la Juve pensa a uno tra Dibu Martinez (Aston Villa) e Guglielmo Vicario (Tottenham).
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 5 giugno
La Juventus cerca una prima punta: Sorloth e Kolo Muani potrebbero arrivare entrambi, il norvegese è la pista più calda dopo il contatto diretto tra il calciatore e Spalletti. La Roma è alle prese coi rinnovi di Dybala, Pellegrini e Celik (tutti a scadenza tra pochi giorni), ma fiuta il colpo Greenwood in attacco: il prezzo tuttavia non è da saldo, 50 milioni minimo.
Nel Milan parlare di calciatori è prematuro: bisogna prima capire chi sarà l'allenatore, tra Glasner, Slot o Pochettino. Il Napoli potrebbe tenere sia De Bruyne che Lukaku, l'Inter sta per annunciare il rinnovo del tecnico Chivu fino al 2028. Vincenzo Italiano va ad allenare in Turchia: contratto biennale molto ricco per l'ex tecnico del Bologna.