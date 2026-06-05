Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, Spalletti vuole Kim e Sorloth. Roma, Greenwood costa 50 milioni

È una formalità ma anche un segnale forte: l'Inter ha trovato la totale intesta con Cristian Chivu l'artefice dell'ultimo Double nerazzurro conquistando Scudetto e Coppa Italia. Il tecnico e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, dopo un incontro più che positivo avvenuto nel pomeriggio di ieri con un confronto diretto con Beppe Marotta, presidente della società Campione d'Italia: "Ho temuto anche l'esonero" ha raccontato alla Gazzetta, "il club mi ha protetto".

Un'intesa naturale, che già nelle scorse settimane era stata confermata tra le parti e che adesso vedrà la firma su un contratto prolungato di un paio di stagioni e un adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro. Un tassello fondamentale che apre le porte al calciomercato oramai già in pieno sviluppo dove l'Inter ha già ceduto Dumfries e si appresta a rinfrescare la rosa nerazzurra, provando ad alzare il livello in chiave internazionale, prossimo step cui puntare dalla prossima stagione.