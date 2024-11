video suggerito

Il giornalista che non ha messo Vinicius nei primi 10 del Pallone d’Oro: “Chi si ricorda di Gotze?” Bruno Porzio è il giornalista di El Salvador che non ha messo Vinicius nella sua top 10 consegnata a France Football per la votazione del Pallone d’Oro 2024: “Non è decisivo, né un esempio di fairplay. Vinicius ha segnato un gol in finale di Champions League, ok, ma anche Mario Gotze ha segnato in una finale di Coppa del Mondo. E chi si ricorda di Mario Gotze oggi?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Vinicius ha promesso che si impegnerà 10 volte di più per vincere quel Pallone d'Oro che gli è sfuggito abbastanza clamorosamente quest'anno, quando tutti lo davano strafavorito per portarsi a casa il premio calcistico individuale più ambito, e tuttavia le polemiche per l'assegnazione del trofeo a Rodri non si placano. Se la preferenza tra l'uno e l'altro ci può ovviamente stare, quello che appare decisamente surreale è che ci sia stato qualche giornalista tra quelli che hanno votato per il Pallone d'Oro secondo il quale Vinicius non era meritevole neanche di stare tra le prime dieci posizioni. È il caso del rappresentante di El Salvador Bruno Porzio, che ha spiegato perché a suo parere il 24enne brasiliano del Real Madrid non doveva stare nella top 10, citando in maniera ancora più surreale il precedente di Mario Gotze: "Vinicius ha segnato un gol in finale di Champions League, ok, ma anche Mario Gotze ha segnato in una finale di Coppa del Mondo. E chi si ricorda di Mario Gotze oggi?".

Il giornalista di El Salvador spiega perché Vinicius non merita la top 10 del Pallone d'Oro

Porzio ha argomentato anche da un punto di vista tecnico-tattico la sua scelta, citando pure motivi comportamentali: "Vinicius non è un esempio di fairplay e non lo considero un giocatore decisivo in termini di gioco. È importante per il Real Madrid, ma Bellingham è stato più importante. Per me è un giocatore che si riduce ad uno spazio limitato in campo. È riuscito a segnare gol importanti, a fare giocate importanti, ma il suo movimento in campo è piuttosto piccolo nella fase senza possesso palla, quindi penso che non sia un giocatore completo e non sia tra i 10 migliori giocatori d'Europa. Per me, se dovessi metterlo al 7° o 8° posto sarebbe meglio non metterlo, non gli farebbe bene. Non posso considerare Vinicius un Pallone d'Oro".

Tutto molto discutibile, per usare un eufemismo, così come lo è la classifica dei primi 10 indicata dal giornalista salvadoregno: 1° Bellingham, 2° Haaland, 3° Kroos, 4° Lautaro Martinez, 5° Dani Olmo, 6° Calhanoglu, 7° Rodri, 8° Wirtz, 9° Foden, 10° Ruben Dias.

Rispetto alla graduatoria finale del Pallone d'Oro assegnato da France Football, nella top 10 di Porzio manca non solo il vincitore Vinicius, ma anche il quarto classificato Carvajal, il sesto Mbappé, l'ottavo Yamal e il decimo Kane.

Vinicius e il Real Madrid hanno preso molto male l'esito finale del Pallone d'Oro 2024

Il corrispondente del quotidiano di El Salvador ‘El Grafico' ha poi replicato a chi lo accusa di essere tifoso del Barcellona: "Perché non ho votato Vinicius nella top 10? Perché se guardiamo i filtri che ci chiede France Football non trovo Vinicius tra i migliori. In quelle sezioni trovo Jude Bellingham e quello è il motivo per cui gli ho dato il primo posto tra i 30 calciatori che mi hanno dato come opzione. Mi ha dato molto fastidio il modo in cui hanno trattato la questione su ‘El Chiringuito' (seguitissimo programma televisivo spagnolo, ndr), pubblicando un video di me con la maglia del Barcellona. Se chiedete in El Salvador, vi diranno che non ho alcuna affinità con il Barça. Li considero una squadra corrotta, pagatrice di Negreira e favorita in Champions da Aytekin e Obrevo…".

"Io indosso le maglie che voglio – ha continuato Porzio, intervenuto a Radio Marca – Il caso di quella Barcellona però è dovuto a una scommessa durante la pandemia. La mia squadra è il Milan, ho radici italiane, e non ho alcuna preferenza per qualsiasi squadra spagnola. Non ho nulla a che fare con il Barça, anzi…".