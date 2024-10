video suggerito

La reazione immediata di Vinicius dopo l’annuncio del Pallone d’Oro a Rodri: fa una promessa solenne Vinicius dopo il Pallone d’Oro a Rodri si è fatto sentire attraverso i social, dimostrandosi pronto a crescere ancora in modo esponenziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Ha aspettato l'ufficialità della consegna del Pallone d'Oro a Rodri per poi lasciarsi andare alla sua reazione sui social. Vinicius, ovvero il grande sconfitto di questa edizione del prestigioso trofeo, dopo aver disertato con gli altri componenti del Real la cerimonia di premiazione a Parigi ha rotto il silenzio, facendo una promessa solenne.

La reazione di Vinicius al Pallone d'Oro di Rodri

"Se necessario farò tutto quello che ho fatto 10 volte di più. Non siete pronti". È grande l'amarezza per un Pallone d'Oro che fino alla vigilia sembrava dover finire nella sua bacheca e che invece è stato consegnato al centrocampista del Manchester City. Vinicius si sentiva favorito prima della fuga di notizie di oggi che ha anticipato i risultati spingendo il Real Madrid ad una presa di posizione forte. L'attaccante brasiliano si dimostra pronto addirittura a fare dunque 10 volte meglio di quanto fatto nella scorsa annata, mettendo tutti "in guardia" sulle sue possibilità.

Il Real Madrid si stringe intorno a Vinicius dopo il Pallone d'Oro

Poche parole ma incisive per fotografare sia la delusione per il secondo posto alle spalle di Rodri, e sia la voglia di riscatto per prendersi quello che a suo dire gli è stato tolto. Il Real Madrid ha fatto scudo intorno a lui e a Carvajal, ovvero i due calciatori con le maggiori chance di conquista del titolo. Per questo niente capitale francese e cerimonia per nessuno della delegazione del club: né Mbappé che sarebbe dovuto essere premiato come miglior goleador, né Ancelotti premiato come miglior allenatore, né qualcuno che potesse ricevere il premio destinato alla migliore squadra della scorsa stagione.

Leggi anche La vendetta del Pallone d’Oro sul Real Madrid che diserta la cerimonia si è consumata in un minuto

Le reazioni alla mancata vittoria di Vinicius

Tutti con Vinicius dunque al Real Madrid. Kroos ha postato delle foto dei due giocatori insieme con la didascalia "il migliore". Camavinga ha parlato addirittura di calcio politico, mentre Militao ha celebrato il connazionale: "Sei il migliore e nessuno te lo può togliere". Sempre equilibrato Ancelotti: "Vorrei ringraziare la mia famiglia, il mio presidente, i miei giocatori… e soprattutto Vini e Carvajal". Anche in Italia c'è chi non ha gradito il verdetto del Pallone d'Oro come Rafa Leao, che ha postato una foto di Vinicius con un'emoticon con gli occhi coperti.