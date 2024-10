Pallone d’Oro 2024 LIVE, la classifica in diretta: Rodri favorito, Vinicius e i candidati del Real saltano la cerimonia

Si assegna oggi il Pallone d'Oro 2024, il premio consegnato da France Football al miglior calciatore dell'anno. Il grande favorito sembrava Vinicius e invece a vincere sarà Rodri, centrocampista del Manchester City e della Spagna. La delegazione del Real Madrid per ripicca ha deciso che non non partirà per Parigi. La cerimonia di premiazione inizierà alle ore 20:45 e si potrà seguire in diretta su DAZN, anche in chiaro, già dalle 18:45. La rivista francese inizierà a svelare la classifica dalle ore 17:00 sui propri canali social.

Sono i cinque i calciatori della Serie A tra i magici 30 candidati: Lookman, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Dovbyk e Hummels. Verranno assegnati anche il Premio Kopa per il miglior giovane, il Premio Jascin per il miglior portiere e quello per il miglior allenatore, sia al maschile che al femminile.

0

16:28 Solo due giocatori spagnoli hanno vinto il Pallone d'Oro La Spagna ha celebrato decine di Palloni d'Oro, con calciatori di Real Madrid e Barcellona, ma prima di Rodri si erano aggiudicati il prestigioso riconoscimento solo due giocatori spagnoli, due miti del calcio: Alfredo Di Stefano e Luis Suarez. Il primo vinse nel 1957 e nel 1959, il secondo, che è stato un grande centrocampista dell'Inter lo ha vinto nel 1960. A cura di Alessio Morra 16:12 Quali sono gli altri premi che verranno assegnati questa sera Il Pallone d'Oro maschile è il premio che ha la maggiore attenzione in assoluto. L'attesa è forte, anche se si spoilera già il nome del vincitore. Verranno assegnati oggi a Parigi anche il Pallone d'Oro femminile, il Premio Kopa maschile riservato al miglior giovane e il Premio Jascin per il miglior portiere. Inoltre verranno assegnato i premi del miglior allenatore maschile e femminile, con Ancelotti favorito. A cura di Alessio Morra 16:05 Chi è Rodri, il vincitore del Pallone d'Oro 2024 Nato a Madrid nel 1996, Rodri è il fulcro della Spagna e del Manchester City. La sua carriera è costellata di successi. Ha iniziato da ragazzino ha peregrinato, ha giocato con Villarreal e Atletico Madrid prima di passare nel 2019 al Manchester City. 26 gol in 257 partite con il City, decise la finale di Champions League del 2023 con l'Inter. Ha vinto tutto con Guardiola (12 trofei, 4 Premier) e una Supercoppa Europea anche con l'Atletico Madrid. Con la Spagna ha conquistato gli Europei, è stato nominato anche miglior giocatore della manifestazione, e la Nations League 2023. A cura di Alessio Morra 15:58 L'albo d'oro del Pallone d'Oro: Messi e CR7 i più premiati di sempre Leo Messi è il calciatore che vanta il maggior numero di vittorie al Pallone d'Oro, ben 8: quattro di fila tra il 2009 e il 2012, l'ultima un anno fa, grazie al trionfo ai Mondiali. Messi ha vinto il duello con Cristiano Ronaldo, che ha ottenuto 5 trionfi. Cruyiff, Platini e Van Basten hanno vinto in 3 occasioni. Negli ultimi 15 anni hanno vinto solo quattro calciatori, oltre a Messi e Ronaldo: Modric e Benzema. A cura di Alessio Morra 15:43 I calciatori della Serie A candidati al Pallone d'Oro Tra i 30 candidati al Pallone d'Oro ci sono anche cinque calciatori della Serie A. Lautaro Martinez è quello che ha più chance di arrivare tra i primi cinque. Il Toro ha vinto lo scudetto con l'Inter e soprattutto è stato decisivo nella finale di Copa America tra Argentina e Colombia. Ademola Lookman anche potrebbe scalare la classifica in virtù della tripletta nella finale di Europa League. Gli altri sono Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell'Inter, e i calciatori della Roma: Hummels e Dovbyk, entrati tra i 30 però grazie a quanto fatto con i precedenti club e cioè il Borussia Dortmund per il tedesco e il Girona per l'ucraino. A cura di Alessio Morra 15:42 Perché Rodri vincerà il Pallone d'Oro e non Vinicius Beh, la risposta è semplice ed è alla ‘Catalano', perché ha ottenuto più voti. Rodri vince perché è stato il fulcro della Spagna che ha vinto gli Europei del 2024, è stato determinante, così come lo è stato con il Manchester City in tutti questi anni. Un premio meritato quello di Rodri, che coglierà il successo a differenza di Xavi e Iniesta, che lo avrebbero altrettanto meritato in passato. A cura di Alessio Morra 15:37 Il Real Madrid boicotta la cerimonia del Pallone d'Oro Sembrava quasi scontato il successo di Vinicius, il Pallone d'Oro sembrava il suo e invece le ultime indiscrezioni danno come vincente Rodri, che sarà il primo spagnolo dopo 65 anni a conquistarlo. Il Real Madrid l'ha presa malissimo e ha deciso che nessun suo tesserato sarà a Parigi, nemmeno Ancelotti che dovrebbe vincere il premio di miglior allenatore. A cura di Alessio Morra 15:30 La classifica del Pallone d'oro 2024 in diretta dalle 17:00 Alle ore 20:45 partirà la cerimonia di premiazione dal Theatre du Chatelet, nell'arco di due ore verranno assegnati tutti i premi e su tutti il Pallone d'Oro. Ma già dalle ore 17 France Football inizierà a svelare i nomi degli ultimi classificati. Insomma, in poche parole da quell'ora si verranno a conoscere i calciatori classificati dalla 30ª posizione in su, pian piano tanti nomi saranno depennati e si verrà a creare un piccolo elenco ristretto di pretendenti, che non prescinderà da Bellingham, Mbappé, Rodri, Lautaro e Vinicius. A cura di Alessio Morra 15:16 Rodri ha in mano il Pallone d'Oro: il Real Madrid la prende male e nessun blanco volerà a Parigi Vinicius sembrava favoritissimo per il Pallone d'Oro 2024. Ma secondo alcune indiscrezioni il premio lo vincerà Rodri, davanti a Vinicius e Bellingham. Il Real Madrid ha preso male questo esito e ha deciso che nessun suo tesserato sarà stasera a Parigi: né Vinicius, nè Mbappé né Bellingham né tantomeno Carlo Ancelotti, favorito per il premio di miglior allenatore. A cura di Alessio Morra 15:14 Chi sono i favoriti per il titolo di miglior calciatore 2024: Rodri possibile vincitore Sembrava ci fosse un netto favorito per la conquista del Pallone d'Oro 2024 e cioè Vinicius junior, l'attaccante del Real Madrid che è stato determinante nella conquista dell'ennesima Champions League. Vinicius, che doveva essere il primo brasiliano a vincere dopo Kakà (2007), sembrava favorito rispetto a Rodri, con la cinquina dei favoriti anche Lautaro, Bellingham e Mbappé. Ora però è Rodri il calciatore che pare favoritissimo per il premio. A cura di Alessio Morra 15:12 I candidati al Pallone d'Oro 2024: l'elenco dei finalisti Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoğlu (Turchia – Inter)

Dani Carvajal (Spagna – Real Madrid)

Rúben Dias (Portogallo – Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucraina – Dnipro, Girona, Roma)

Phil Foden (Inghilterra – Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Spagna – Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Norvegia – Manchester City)

Mats Hummels (Germania – Borussia Dortmund, Roma)

Harry Kane (Inghilterra – Bayern Monaco)

Toni Kroos (Germania – Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigeria – Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina – Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina – Inter)

Kylian Mbappé (Francia – Paris Saint-Germain, Real Madrid)

Martin Ødegaard (Norvegia – Arsenal)

Dani Olmo (Spagna – Lipsia, Barcelona)

Cole Palmer (Inghilterra – Manchester City, Chelsea)

Declan Rice (Inghilterra – Arsenal)

Rodri (Spagna – Manchester City)

Antonio Rüdiger (Germania – Real Madrid)

Bukayo Saka (Inghilterra – Arsenal)

William Saliba (Francia – Arsenal)

Federico Valverde (Uruguay – Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasile – Real Madrid)

Vitinha (Portogallo – Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Spagna – Athletic Club)

Florian Wirtz (Germania – Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Svizzera -Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Spagna – Barcellona) A cura di Alessio Morra 15:10 Pallone d'oro 2024, dove vedere la premiazione in TV e streaming: l'orario della cerimonia La premiazione del Pallone d'Oro si potrà seguire in diretta TV e streaming con DAZN, che detiene i diritti televisivi dell'evento che trasmetterà anche in chiaro (previa registrazione) già a partire dalle ore 18:45. Commento di Pierluigi Pardo e Marco Parolo. A cura di Alessio Morra