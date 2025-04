video suggerito

Cosa serve a Lautaro Martinez per vincere il Pallone d'Oro 2025: non è mai stato così vicino Il nome di Lautaro Martinez figura tra i pretendenti al prossimo Pallone d'Oro. Una candidatura forte, che potrebbe diventarlo ancor più nel momento in cui l'Inter riuscirà a superare il Barcellona in Champions e dovesse concludere nel migliore dei modi la stagione, in campionato e in Coppa Italia.

A cura di Alessio Pediglieri

Un gol all'andata a Monaco di Baviera e uno al ritorno a San Siro: Lautaro Martinez ha lasciato i propri sigilli in ricordo della qualificazione dell'Inter per la semifinale di Champions League, in cui i nerazzurri incontreranno il Barcellona. Un crocevia che ha un peso specifico enorme per le dinamiche sportive del club ma anche per lo stesso campione argentino che è sempre più in lizza per il Pallone d'Oro 2025 dove, non a caso ha come principali avversari proprio gli avversari azulgrana, che incrocerà sul proprio cammino europeo.

Le prossime due partite di Champions diranno la verità su quest'Inter che sta sempre più mietendo consensi e lasciandosi alle spalle critiche e dubbi. La corazzata Bayern è stata sconfitta senza ombre, ora tocca a quella azulgrana, in un ravvicinato remake del 2010 quando proprio i catalani furono gli avversari che vennero battuti per volare al Triplete – poi vinto, incroci del destino – sui bavaresi, oggi superati ai quarti. Tutto ciò dirà però moltissimo e ancor più sulla corsa per il Pallone d'Oro 2025 dopo che i criteri di assegnazione sono cambiati, tenendo in considerazione l'intera stagione agonistica dei possibili vincitori. E quella di Lautaro può tingersi di una candidatura fortissima se approdasse in finale, possibilmente lasciando il segno.

Chi sono i favoriti per il Pallone d'Oro 2025

Ad oggi i giochi sono totalmente aperti, ma una linea è stata tracciata e porta il nome di Lautaro Martinez tra i principali concorrenti più autorevoli alla conquista dell'ambito premio. Il ritorno al gol unito alla stagione attuale dell'Inter sta già dicendo molto sulle chance dell'argentino che non ha mai nascosto di ambire al Pallone d'Oro. Un eventuale successo in campionato, con la Coppa Italia ancora in gioco e la conquista della finale di Monaco permetterebbero al Toro di scalare la classifica attuale, lasciandosi alle spalle l'attuale, temibile compagnia soprattutto di marca azulgrana: Raphina, Lamine Yamal, Lewandowski. I vari Kane, Bellingham, Vinicius sono oramai alle spalle e lo stesso Mbappé, fino a mercoledì sera forte alternativa, lascerà campo. C'è un outsider sul quale fare attenzione, Momo Salah che con il Liverpool sta facendo una stagione impressionante, ma in campo europeo i reds hanno fallito. Mentre potrebbero inserirsi nella disputa in caso di finale del PSG sia Dembele che Kvaratskhelia.

La stagione di Lautaro Martinez con Inter e Argentina

Dunque, ne resterà soltanto uno in vista del Pallone d'Oro 2025 ma già adesso si devono fare i conti e quelli di Lautaro appaiono decisamente positivi. I gol stagionali sono 20, 12 in Serie A, 8 in Champions e che salgono a 23 contando gli impegni con l'Argentina (altro valore aggiunto, a conferma di una stagione entusiasmante) conditi da un totale 4 assist. Ciò che fa essere ottimisti nei confronti di Lautaro è però soprattutto il ritorno ad una forma psicofisica ottimale proprio nella parte decisiva della stagione e la possibilità tra il 30 aprile e il 6 maggio di sbarazzarsi in un solo colpo del Barcellona, per tornare in finale Champions, e di tutta la concorrenza per finalmente sperare in modo più che concreto al Pallone d'Oro.