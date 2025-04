video suggerito

Mamardashvili scommette con Vinicius soldi veri in campo: il brasiliano fa una pessima figura Mamardashvili, portiere del Valencia, ha rivelato di aver proposto a Vinicius una scommessa prima del calcio di rigore di Vinicius. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgi Mamardashvili è stato il protagonista della pesantissima vittoria del Valencia in casa del Real Madrid. Oltre a numerosi interventi decisivi, ha anche parato un calcio di rigore a Vinicius. Un episodio che ha avuto anche un retroscena curioso raccontato in mixed zone ai giornalisti dallo stesso portiere georgiano.

Mamardashvili para rigore a Vinicius, avevano fatto una scommessa in campo

La sfida nella sfida vinta dagli undici metri dall'estremo difensore gli ha regalato un "premio" speciale. Infatti Mamardashvili ha ammesso di avere scommesso 50 euro con Vinicius che gli avrebbe parato il calcio di rigore del 12° minuto. Con un sorriso ai giornalisti il baluardo del Valencia ha spiegato: "Ho parlato con Vinicius e ho vinto 50 euro". Stupiti i presenti che hanno chiesto cosa ci fosse dietro questa frase. Candidamente, Mamardashvili ha rivelato: "Sì, gli ho chiesto se volesse giocare 50 euro e lui ha detto di sì. Ho parato e ho vinto".

Vinicius perde contro il portiere del Valencia e non rispetta la scommessa

Si aspettava di riscattare il bottino dopo il match il portiere che però è rimasto all'asciutto con Vinicius che ha fatto il furbo: "Doveva pagarmi dopo la partita, ma non l'ha ancora fatto. Non è un gran problema". Insomma Mamardashvili può comunque uscire dal Bernabeu più che soddisfatto dopo aver vissuto una serata di grazia con il suo Valencia che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa al titolo con il Barcellona che ringrazia

La rivincita di Mamardashvili, notte magica in Real Madrid-Valencia

E dopo una stagione tra alti e bassi finalmente è arrivato il suo momento, con Mamardashvili che gonfia il petto: "utti abbiamo giornate no, ma voglio sempre dimostrare chi sono. E oggi l'ho dimostrato. Penso che sia per questo che sono felice, contento e devo continuare così, su questa linea. Abbiamo vinto contro una squadra molto grande, abbiamo battuto una grande squadra".