video suggerito

Vinicius Pallone d’Oro, sembra impossibile che non lo vinca: questa serata da sogno è il sigillo Vinicius Jr ha dato spettacolo nel 5-2 del Real Madrid al Borussia Dortmund, segnando una tripletta fantascientifica: è il sigillo al Pallone d’Oro 2024, che nessuno sembra più in grado di togliergli. Lunedì prossimo la proclamazione ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca solo l'annuncio ufficiale da parte di France Football, ma sembra davvero impossibile che non sia Vinicius Jr il vincitore del Pallone d'Oro 2024. Il funambolico brasiliano del Real Madrid era già strafavorito prima di stasera (quota dei bookmakers a picco, sotto 1,50, ora è polverizzata) – con le votazioni che già sono chiuse da qualche giorno – adesso arriva a mo' di sigillo la prestazione mostruosa, con tanto di tripletta, sciorinata contro il Borussia Dortmund sul palcoscenico della Champions League. Nessuno pensa realisticamente che Rodri o il suo compagno di squadra Bellingham possano togliergli il premio.

Vinicius stellare in Real Madrid-Borussia Dortmund

Il Real stasera ha messo in scena l'ennesima serata da leggenda al Bernabeu: la squadra di Ancelotti era sotto 2-0 contro il Dortmund, che già pregustava la rivincita della finale di Champions persa lo scorso 1 giugno, quando si è scatenata la furia merengue, con una rimonta che ha spazzato via i tedeschi. Prima ci ha pensato Rudiger a riaprire i giochi con la rete dell'1-2 al quarto d'ora del secondo tempo, poi è salito in cattedra Vinicius, mettendo a segno una tripletta fantascientifica, inframmezzata dal gol di Lucas Vazquez.

Lo strapotere tecnico del 24enne ex Flamengo è stato impressionante soprattutto in occasione della sua seconda rete, un'azione personale iniziata nella propria metà campo. A fine partita, Vinicius si è portato a casa sia il pallone della tripletta che il premio di migliore in campo. Immagini che sembrano prefigurare quello che accadrà lunedì prossimo a Parigi, quando è in programma il gala di premiazione del Pallone d'Oro.

Lunedì prossimo il brasiliano sarà proclamato Pallone d'Oro 2024

Del resto quello che il brasiliano ha fatto per trascinare il Real Madrid alla vittoria della Liga e della Champions nella scorsa stagione, con gol decisivi in tutte le partite più importanti, ha un peso specifico non eguagliabile da altri calciatori, né Vinicius si è fermato lì, visto il modo in cui ha iniziato l'attuale annata calcistica. Sarà lui il Pallone d'Oro 2024, succedendo a Leo Messi, che 12 mesi fa aveva vinto il suo ottavo trofeo personale.