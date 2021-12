L’altra classifica del Pallone d’Oro: Cristiano Ronaldo davanti a Messi di un soffio Leo Messi ha appena vinto il Pallone d’Oro 2021, mentre Cristiano Ronaldo si è piazzato soltanto sesto. Spunta tuttavia un’altra classifica, che vede prevalere il portoghese sul suo grande rivale.

A cura di Paolo Fiorenza

Leo Messi ha vinto il Pallone d'Oro 2021, superando Robert Lewandowski di appena 33 punti: 613 contro 580. Un trionfo – il settimo personale per l'argentino – che si è lasciato dietro di sé una scia di polemiche, visto che sono in molti a pensare che il bomber del Bayern Monaco avrebbe meritato maggiormente la vittoria. Un capitolo a parte nelle discussioni veementi che hanno seguito la cerimonia di lunedì sera a Parigi lo merita Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, classificatosi al sesto posto nell'attuale edizione, ha dato luogo ad una faida social col caporedattore di France Football, Pascal Ferré, dandogli del bugiardo. CR7 ha disertato la serata, attirandosi le accuse dei suoi haters, che lo ritengono antisportivo e non capace di accettare le vittorie altrui, soprattutto quando il grande sconfitto è lui. Era dal 2010 che Ronaldo non finiva fuori dal podio del Pallone d'Oro e col passare degli anni appare sempre più difficile che possa rimontare il numero di trofei vinti da Messi: l'argentino a 34 anni è a quota 7, contro i 5 del 36enne di Funchal. Quell'ossessione di finire la carriera come massimo vincitore di Palloni d'Oro ruotava per Ronaldo intorno ad un'eventuale vittoria quest'anno, che lo avrebbe portato ad eguagliare il suo grande rivale con 6 successi.

La rabbia del giocatore del Manchester United si può anche giustificare così: Ronaldo sa che dopo questo risultato è Messi con ogni probabilità il calciatore che sarà consegnato alla storia del calcio come primatista di Palloni d'Oro vinti, un record che non sarà battuto per decenni a venire. Eppure i tifosi di CR7 sostengono che Ronaldo è ancora davanti a Messi, quando si parla di Pallone d'Oro. Non per quanto riguarda il numero di trofei vinti, ma nella classifica totale dei punti portati a casa nelle varie edizioni.

Dal 1956, anno della prima delle 65 edizioni del Pallone d'Oro, Ronaldo è il più votato di sempre dai giurati: ha infatti ottenuto 3.781 punti complessivi, contro i 3.574 di Messi. Il dominio assoluto dei due dal 2008 – interrotto in questo lasso di tempo solo da Luka Modric nel 2018 – fa sì che il terzo sia staccatissimo: è lo stesso Modric con 837 punti. Nella top ten all-time seguono poi Zidane (715), Van Dijk (679), Ronaldo il Fenomeno (600), Beckenbauer (576), Platini (551), Kakà (550) e Cruyff (506). Peraltro prima di quest'anno il vantaggio di Ronaldo su Messi era molto maggiore, 3601 punti contro 2961, mentre adesso è di appena 207 punti: in futuro l'età potrebbe giocare a favore di Messi anche per questa classifica, ma per il momento il numero uno è CR7.