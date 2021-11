Il Pallone d’Oro 2021 va a Messi: secondo Lewandowski, terzo Jorginho Leo Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2021, precedendo Robert Lewandoski e Jorginho. Niente da fare dunque per l’azzurro, campione d’Europa, che ottiene comunque un grande terzo posto.

A cura di Paolo Fiorenza

Leo Messi ha vinto il Pallone d'Oro 2021, precedendo Robert Lewandowski e il nostro Jorginho. Il 34enne fuoriclasse argentino, da quest'anno al PSG dopo aver costruito una dinastia leggendaria al Barcellona, si è aggiudicato il trofeo organizzato da France Football per la settima volta nella sua carriera. Niente da fare per l'azzurro Jorginho, che nelle settimane successive al trionfo della Nazionale agli Europei sembrava tra i favoriti per il successo e tuttavia ha ottenuto un grande terzo posto. Ancora più indietro nella graduatoria finale si sono classificati gli altri quattro italiani presenti nell'elenco dei 30 finalisti: Donnarumma (10°), Chiellini (13°), Bonucci (14°) e Barella (26°).

A dispetto di una stagione con i club non memorabile – almeno per gli standard cui ci ha abituato – Messi ha costruito la vittoria del suo settimo Pallone d'Oro grazie al primo successo della sua carriera con la maglia della Nazionale argentina: lo scorso luglio ha trascinato l'Albiceleste al trionfo in Copa America, mattone fondamentale per legittimare i voti ricevuti quest'anno, al di là dell'essere tuttora il giocatore più famoso in qualsiasi angolo del pianeta assieme a Cristiano Ronaldo. Già, Ronaldo, il grande sconfitto della serata, che ha disertato la cerimonia incendiando la vigilia con un messaggio molto polemico su Instagram e si è classificato soltanto sesto.

La classifica completa del Pallone d'Oro 2021:

1 Messi 613 punti

2 Lewandowski 580 punti

3 Jorginho 460 punti

4 Berzema 239 punti

5 Kanté 186 punti

6 Ronaldo 178 punti

7 Salah 121 punti

8 De Bruyne 73 punti

9 Mbappé 58 punti

10 Donnarumma 36 punti

11 Haaland

12 Lukaku

13 Chiellini

14 Bonucci

15 Sterling

16 Neymar

17 Suarez

18 Kjaer

19 Mount

20 Mahrez

21 Lautaro Martinez e Bruno Fernandes

23 Kane

24 Pedri

25 Foden

26 Barella, Ruben Dias, Gerard Moreno

29 Modric e Azpilicueta

Gli altri premi della serata

Il Trofeo Kopa per il miglior giocatore Under 21 del 2021 è andato al talento del Barcellona Pedri, che ha preceduto Jude Bellingham del Borussia Dortmund e Jamal Musiala del Bayern Monaco.

France Football ha poi deciso di istituire da questa edizione del Pallone d'Oro – la 65sima dal 1956 – anche un premio riservato al miglior attaccante dell'anno. Lo ha vinto Robert Lewandowski, quasi una sorta di ‘risarcimento' per il Pallone d'Oro che l'anno scorso il bomber del Bayern Monaco e della Polonia avrebbe vinto a mani basse e che non è stato assegnato per la pandemia, ma anche per il secondo posto di questa edizione. Nella scorsa stagione peraltro il polacco aveva vinto il premio The Best FIFA Men's Player.

Il Pallone d'Oro femminile è andato invece ad Alexia Putellas, 27enne centrocampista del Barcellona: alle sue spalle Jenni Hermoso (Barcellona) e Sam Kerr (Chelsea). Il miglior club della scorsa stagione è stato invece il Chelsea, vincitore della Champions League e della Supercoppa Europea.