L’ossessione di Cristiano Ronaldo: “Ritirarsi con più Palloni d’Oro di Messi” Il caporedattore di FF, Pascal Ferré, ha svelato l’ossessione di Cristiano Ronaldo prima del suo ritiro: vincere più volte di Messi il Pallone d’Oro.

A cura di Vito Lamorte

Il Pallone d'Oro è il premio individuale più ambito e tutti i calciatori ambiscono a vincerlo. Istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football, viene assegnato annualmente al giocatore che ha fatto meglio nel corso del dell'anno solare e il prossimo 29 novembre si saprà chi avrà vinto il riconoscimento per l'anno che sta per finire. Nessun sa chi ha l'ha vinto tranne i giornalisti della rivista transalpina e Pascal Ferré è uno dei pochi privilegiati. Il caporedattore di FF, al momento, è uno di quelli che sa già chi sarà premiato lunedì sera al Théâtre du Châtelet di Parigi e i più accreditati, almeno dai rumors degli ultimi giorni, sono Lionel Messi e Robert Lewandowski.

Il giornalista francese, nel corso di un'intervista al quotidiano spagnolo MARCA, ha parlato dell'attenzione da parte di tutti a non rivelare prima il nome del vincitori, dell'evento e della magia del premio: "Siamo molto attenti. Il vincitore del Pallone d'Oro è un grande segreto. Non credo che ci sia è una situazione paragonabile nello sport”. Ferré ha raccontato un aneddoto su Modric, vincitore nel 2018, quando lo ha chiamato per dirgli che il premio sarebbe andato a lui: "Luka Modric ha pianto come un bambino quando l'ho chiamato".

Il Pallone d'Oro dal 2008 a oggi è diventato una sorta di oligarchia tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, due calciatori che hanno fatto la storia di questo sport e che non hanno lasciato nemmeno le briciole agli avversari. Questi fuoriclasse sono diventati i più premiati e nel 2019, ultima volta che il riconoscimento è stato assegnato, la Pulce ha staccato CR7 vincendo per la sesta volta il Ballon d'Or: adesso l'argentino ne ha sei e il portoghese ma non è chiaro se quest'anno può esserci un allungo, un pareggio o se tutto rimarrà così. C'è grande incertezza sul vincitore di quest'anno.

Leggi anche Perché non ci sarà più un altro Pallone d’Oro come quello vinto da Fabio Cannavaro

Questo dualismo è diventato a tratti morboso e si sono create delle vere e proprie fazioni tra gli appassionati. Molti sono convinti che chi vincerà di più è il migliore di sempre ma ci sono sempre state molte polemiche quando uno ha vinto sull'altro, e viceversa. Intanto Ferré ha svelato l'ossessione di Cristiano Ronaldo: "Ronaldo ha una sola ambizione ed è quella di ritirarsi con più Palloni d'Oro di Messi. Lo so perché me l'ha detto".

Una rivelazione che non cambia nulla rispetto a quello che già sappiamo di CR7, che ha sempre l'ambizione di primeggiare su tutto e su tutti in qualsiasi situazione, ma che può far riconsiderare anche le ultime scelte di carriera del portoghese. Riuscirà a Cristiano Ronaldo a ritirarsi con più Palloni d'Oro di Lionel Messi? Lo scopriremo solo vivendo.