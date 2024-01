Coppa italia oggi in TV, dove vedere le partite dei quarti di finale in diretta e in streaming Le partite dei quarti di Coppa Italia 2023-2024 in programma oggi, mercoledì 10 gennaio: Lazio-Roma in campo alle 18, Milan-Atalanta alle 21. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv e in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Stefano Pioli (Milan) e Gian Piero Gasperini (Atalanta) si sfidano nei quarti di Coppa Italia.

La sfida Fiorentina–Bologna ha aperto ieri i quarti di finale di Coppa Italia 2023-2024. Il quadro delle partite in tabellone prevede per oggi (10 gennaio) Lazio–Roma e Milan–Atalanta, domani (giovedì 11 gennaio) Juventus–Frosinone completa la griglia delle formazioni qualificate in semifinale.

La squadra di Sarri è arrivata ai quarti superando il Genoa (1-0), quella di Mourinho ha battuto la Cremonese (2-1). Vittorie netta del Milan sul Cagliari (4-1), dei nerazzurri di Gasperini (3-1) sul Sassuolo e della Juve sulla Salernitana (6-1).

Già noti gli accoppiamenti delle semifinali in calendario ad aprile (andata 3 aprile, ritorno 24 aprile): la vincente di Fiorentina-Bologna affronterà la vincente di Milan-Atalanta; chi passerà tra Lazio e Roma troverà sulla propria strada la Juventus oppure il Frosinone.

L'Inter, detentrice della scorsa edizione della Coppa Italia e candidata allo scudetto, è stata già eliminata negli ottavi dal Bologna (vittoria clamorosa per 1-2 a San Siro). Ancor più fragorosa la sconfitta del Napoli che al Maradona venne umiliato (0-4) dal Frosinone e in campionato vive un momento difficile (ha chiuso il girone di andata al 9° posto dopo il ko di Torino).

Coppa Italia 2023-24, le partite di oggi: gli orari TV

Nella giornata odierna si giocano ben due match dei quarti di finale, divisi in due slot orari: alle 18 c'è il derby della Capitale, Lazio-Roma, trasmesso su Italia 1 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin; alle 21 Canale 5 manderà in onda Milan-Atalanta con telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. La Juve scende in campo domani sera (ore 21) per affrontare in casa il Frosinone, match raccontato da Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Di seguito il calendario, gli orari e la programmazione televisiva delle partite:

10/1 – ore 18 – Lazio-Roma (Italia 1)

10/1 – ore 21 – Milan-Atalanta (Canale 5)

11/1 – ore 21 – Juventus-Frosinone (Canale 5)

Dove vedere la Coppa Italia in TV, in streaming e in chiaro

Tutte le partite dei quarti di Coppa Italia 2023-2024 saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it. La trasmissione dei match sarà in chiaro (su Canale 5 e Italia 1) e senza alcun costo aggiuntivo per gli spettatori. Gratis anche la messa in onda anche in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

A corredo delle telecronache anche il programma interamente dedicato alla Coppa Italia condotto da Monica Bertini che avrà al suo fianco nella veste di opinionisti Sandro Sabatini, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino, Andrea De Marco, Mino Taveri, Filippo Galli, Massimo Mauro e Graziano Cesari. La trasmissione sarà visibile sia su Canale 5 sia su Italia 1 e in diretta streaming sia su SportMediaset.it sia su Mediaset Infinity.