Juve esagerata contro la Salernitana, 6-1 e quarti di Coppa Italia: gran gol di Yildiz e Weah La Juventus ha battuto la Salernitana 6-1 negli ottavi di Coppa Italia, qualificandosi così ai quarti. Spettacolo bianconero, con grandi gol di Yildiz e Weah.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus vola ai quarti di Coppa Italia. Salernitana battuta 6-1 nell'ultimo match degli ottavi a definire il tabellone del prossimo turno eliminatorio. Prova convincente dei bianconeri, apparsi in grande spolvero anche fisicamente. Dopo lo svantaggio iniziale, ci hanno pensato Miretti, Cambiaso, Rugani, un super Yildiz (oltre ad un autogol di Bronn) e Weah a permettere alla Juve di accedere al turno successivo dove ci sarà il Frosinone

Eppure la serata della formazione di Allegri non era iniziata nel migliore dei modi. Dopo appena due minuti di gioco una leggerezza di Gatti, alle prese con un tentativo di impostare un'azione ha spianato la strada al gol del vantaggio della Salernitana siglato da Ikwuemesi. Uno schiaffo che ha subito scosso la Juventus, brava a reagire velocemente. Ci ha pensato Miretti a segnare il gol del pareggio sfruttando un grande lavoro di Chiesa e un assist di testa di Cambiaso.

Dopo un rigore cancellato dal Var alla Juventus, nuova intuizione di Chiesa e testa di Danilo per Cambiaso che non ha sbagliato l'occasione del sorpasso. La formazione campana non è più riuscita a rendersi realmente pericolosa dalle parti di Perin, mentre la Juventus ha chiuso i conti. Prima ci ha pensato Rugani a calare il tris, facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto, e poi gloria anche per il neoentrato Yildiz che ha favorito l'autogol del 4-1 di Bronn.

La festa bianconera, con una Salernitana praticamente uscita dal campo è proseguita con i due gol più belli della serata. Prima Yildiz con una bella serpentina, e poi Weah con un eccezionale tiro da fuori hanno regalato il 6-1 definitivo alla Juventus che ha potuto anche far mettere minuti importanti nelle gambe a Nonge. Ora appuntamento contro il Frosinone la prossima settimana, con la squadra di Allegri ampiamente favorita.