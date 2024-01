Rigore per la Juventus cancellato dal Var contro la Salernitana: è la decisione giusta Rigore prima concesso alla Juventus contro la Salernitana e poi revocato dopo l’intervento del Var. Segnalato il punto di contatto tra Sambia e Gatti, avvenuto fuori area. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Juventus-Salernitana di Coppa Italia c'è stato lavoro per il Var. Episodio da moviola nel primo tempo, quando l'arbitro Davide Ghersini ha concesso un calcio di rigore alla squadra di casa sul punteggio di 1-1. Un penalty che a velocità normale sembrava netto, ma che invece è stato revocato poi dopo il consulto con la tecnologia che ha impedito al direttore di gara di prendere una decisione sbagliata.

La situazione in questione si è concretizzata in occasione di una galoppata di Gatti. Il difensore della Juventus, protagonista in negativo sul repentino vantaggio ospite, ha provato subito a riscattarsi. Con un mix di fisicità e velocità, è riuscito ad involarsi sul lato sinistro dell'area di rigore della Salernitana superando Sambia. Il giocatore di Pippo Inzaghi a quel punto con un intervento molto rischioso lo ha steso, facendolo cadere proprio dentro l'area.

Nessun dubbio da parte del direttore di gara che ha concesso immediatamente il calcio di rigore alla Juventus. Poche proteste per i giocatori campani, alla luce di un fallo apparso netto. Immediatamente però è partito un controllo Var sull'episodio in questione. Sotto la lente d'ingrandimento della tecnologia non l'entità del fallo, che non è mai stata in discussione, ma la posizione dello stesso. È infatti ecco che dopo pochi secondi, l'arbitro ha cancellato il penalty facendo dietrofront.

Leggi anche La simulazione di Djogo Jota è imbarazzante ma arbitro e Var ci cascano: la motivazione è dubbia

I replay mostrati in sala Var non hanno lasciato dubbi visto che il contatto tra Sambia e Gatti è avvenuto inizialmente all'esterno dell'area di rigore. Reazione particolare di Pippo Inzaghi che si è lasciato andare ad un gesto sconsolato, come a dire "ve l'avevo detto". Tutto da rifare per la Juventus e per Gatti, che non hanno potuto fare atro che accettare la decisione assolutamente inconfutabile. Si è ripartiti così dall'1-1, con buona pace del difensore protagonista di un avvio di match da dimenticare in fretta.