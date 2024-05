video suggerito

Juventus-Salernitana dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Salernitana è una delle cinque partite della 36ª giornata in programma domenica 12 maggio. L’incontro si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN, calcio d’inizio alle ore 18. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Juventus-Salernitana, sulla carta, è la partita più scontata della 36ª giornata di Serie A. L'incontro, che si disputerà all'Allianz Stadium oggi alle ore 18, vedrà contrapporsi la squadra bianconera, che è a un passo dalla matematica qualificazione in Champions League, e quella granata, già retrocessa e certa di chiudere il campionato all'ultimo posto. L'incontro sarà trasmesso in diretta in esclusiva da DAZN.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana: la Juve tra tre giorni sarà in campo all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. L'incontro lo disputerà contro l'Atalanta, ma Allegri non ha intenzione di fare un largo turnover. In difesa mancheranno gli infortunati Danilo e Alex Sandro, in avanti ancora Vlahovic e Chiesa. Nella Salernitana mancheranno sei calciatori, compresi Candreva e Ochoa.

Partita: Juventus-Salernitana

Quando: domenica 12 maggio

Orario: 18:00

Dove: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A

Dove vedere Juventus-Salernitana in diretta TV: orario e canale

Dove vedere Juventus-Salernitana in TV? L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva solo da DAZN, per seguirlo serviranno, oltre all'abbonamento, un dispositivo come Google Chroomecast o FireStick TV Amazon oppure una Smart TV. Calcio d'inizio alle ore 18.

Juventus-Salernitana, dove vederla in streaming

Juventus-Salernitana si potrà vedere in streaming solo su DAZN. Scaricando l'app si può vedere l'incontro, commentato da Testoni e Ambrosini, con una Smart TV o un pc, tablet o smartphone.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Allegri non ha intenzione, inizialmente, di fare un largo turnover. La Juve ha vinto pochi negli ultimi mesi e vuole i tre punti interni pure per ottenere la matematica qualificazione alla Champions. Giocano i migliori a disposizione. Ikwuemesi l'unica punta dei granata, Colantuono orientato a giocare con il 3-4-2-1.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono