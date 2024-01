Il tabellone completo dei quarti di Coppa Italia 2024: le date delle partite Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia si completerà con la partita tra Juve e Salernitana. Ecco tutto quello che c’è da sapere su accoppiamenti e date delle sfide. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La partita tra la Juventus e la Salernitana chiude gli ottavi di finale di Coppa Italia e definisce il quadro completo degli accoppiamenti nel tabellone dei quarti. La Fiorentina ospiterà il Bologna che ha eliminato l'Inter vincitrice delle ultime due edizioni del torneo. Il Milan dopo aver superato il Cagliari se la vedrà contro la sempre ostica Atalanta. La partita più attesa è ovviamente quella tra Lazio e Roma che si giocheranno un posto in semifinale in un derby accesissimo. La vincente della stracittadina capitolina andrà ad affrontare quella del confronto tra una tra Juve e Salernitana, e il Frosinone giustiziere del Napoli. I quarti di Coppa Italia sono in programma dal 9 all'11 gennaio.

Tabellone Coppa Italia 2024, gli accoppiamenti ai quarti

Sono 4 le partite dei quarti di finale della Coppa Italia 2024 che si giocheranno in gara secca e non con la formula di andata e ritorno. Alla luce dei risultati degli ottavi dunque, la Fiorentina ospiterà la sorpresa Bologna, mentre il Milan ospiterà l'Atalanta. Occhi puntati nella parte bassa del tabellone sul derby della Capitale, tra Lazio e Roma. Per l'ultimo quarto infine bisognerà aspettare il risultato di Juve-Salernitana, con la vincente che affronterà il Frosinone. Questi gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia

Fiorentina-Bologna

Milan-Atalanta

Lazio-Roma

Juventus/Salernitana-Frosinone

Quando si giocano le partite dei quarti di Coppa Italia 2023/24

I quarti di finale della Coppa Italia attualmente sono stati inseriti d'ufficio tutti il 10 gennaio 2024 ma non si giocheranno tutti nella stessa giornata ovviamente. Quando tutti gli accoppiamenti saranno definiti si conosceranno grazie al calendario le date precise delle partite che si giocheranno dal 9 all'11 gennaio in slot orari ancora da stabilire.