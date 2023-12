Ottavi di Coppa Italia 2023/24, il tabellone e il calendario delle partite Con la partita tra Lazio e Genoa scatteranno gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023-2024. Tra dicembre e gennaio si disputeranno tutti gli ottavi. La finale è in programma il 15 maggio.

La Coppa Italia entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta e l‘ingresso delle big della Serie A per gli ottavi di finale, che saranno spalmati addirittura in un mese. Si parte martedì 5 dicembre con Lazio-Genoa e si termina giovedì 4 gennaio con Juventus-Salernitana. Quattro sfide degli ottavi in calendario a dicembre, le altre a inizio 2024. Il tabellone sulla carta prevederebbe una semifinale Inter-Milan e due quarti doc Roma-Lazio e Juventus-Napoli- Tutte le partite si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Tabellone Coppa Italia, gli incroci per ottavi e semifinali

Inter-Bologna

Fiorentina-Parma

Atalanta-Sassuolo

Milan-Cagliari

Lazio-Genoa

Roma-Cremonese

Juventus-Salernitana

Napoli-Frosinone

Il tabellone prevede nella parte alta Inter e Milan e in quella bassa Napoli e Juventus, questi gli accoppiamenti dei quarti e delle semifinali.

Inter/Bologna-Fiorentina/Parma (quarto di finale 1)

Atalanta/Sassuolo-Milan/Cagliari (quarto 2)

Lazio/Genoa-Roma/Cremonese (quarto 3)

Juventus/Salernitana-Napoli/Frosinone (quarto 4)

Vincente quarto di finale 1 – Vincente quarto di finale 2

Vincente quarto di finale 3 – Vincente quarto di finale 4

Le partite di Coppa Italia, quando si giocano: il calendario completo

Lazio-Genoa, 5 dicembre ore 21

Fiorentina-Parma, 6 dicembre ore 21

Napoli-Frosinone, 19 dicembre ore 21

Inter-Bologna, 20 dicembre ore 21

Milan-Cagliari, 2 gennaio ore 21

Atalanta-Sassuolo, 3 gennaio ore 18

Roma-Cremonese, 3 gennaio ore 21

Juventus-Salernitana, 4 gennaio ore 21

Le date di quarti, semifinali e finale

9-10-11 gennaio: quarti

3-4 aprile semifinali d'andata

24-25 aprile: semifinali di ritorno

15 maggio: finale, a Roma

Dove vedere la Coppa Italia in TV e in streaming

La Coppa Italia, così come la Supercoppa Italiana, sono state acquistate da Mediaset che le trasmetterà in diretta TV e in esclusiva per ancora diversi anni. Tutte le partite dagli ottavi in poi saranno trasmesse dalle reti Mediaset – Italia 1 e principalmente Canale 5. Lo streaming della Coppa Italia sarà invece possibile con Mediaset Infinity.