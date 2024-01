Milan-Atalanta, la diretta dei quarti di Coppa Italia: emergenza in difesa per Pioli, De Ketelaere può partire dalla panchina

La diretta di Milan-Atalanta ai quarti di Coppa Italia: il derby in gara secca mette in palio le semifinali contro la Fiorentina. Le ultime news sulle formazioni: Pioli si affiderà a Theo Hernandez al centro della difesa per superare l'emergenza infortuni, l'ex De Ketelaere potrebbe partire dalla panchina per l'Atalanta. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity. Su Fanpage.it la cronaca in diretta e il risultato.

0

4 minuti fa 20:00 Tabellone Coppa Italia, Milan o Atalanta affronteranno la Fiorentina in semifinale Si sta definendo anche il tabellone della Coppa Italia con gli accoppiamenti per le semifinali. La vincente tra Milan-Atalanta affronterà la Fiorentina che si è assicurata il suo posto nel turno successivo della competizione superando il Bologna ai calci di rigore. A cura di Ada Cotugno 34 minuti fa 19:30 Una serata da tutto esaurito: San Siro apre anche il terzo anello La fredda serata di mercoledì non ferma i tifosi dal compiere il pellegrinaggio a San Siro: due giorni prima della partita erano stati già staccati oltre 50mila tagliandi, un traguardo che ha portato il Milan ad aprire anche il terzo anello dello stadio per aumentare la capienza. Per stasera quindi ci si aspetta un nuovo sold-out per l'impianto milanese. A cura di Ada Cotugno 50 minuti fa 19:15 Le probabili formazioni di Milan-Atalanta Il Milan è ancora in piena emergenza in difesa e per questo Pioli potrebbe affidarsi ancora a Theo Hernandez al centro della difesa accanto a Gabbia per cercare di tappare il buco lasciato dai tanti infortunati. Centrocampo a tre con Loftus-Cheek, Musah e Reijnders, mentre in avanti l'attacco potrebbe essere affidato a Pulisic, Jovic e Leao, con Giroud in panchina. Dal lato dell'Atalanta invece dubbi sulle condizioni di De Ketelaere che potrebbe partire dalla panchina nella sfida alla sua ex squadra. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. A disposizione: Nava, Mirante, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka Traorè, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Miranchuk. A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Palomino, Pasalic, Muriel, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Kolasinac, Mendicino. Allenatore: Gian Piero Gasperini A cura di Ada Cotugno 1 ora fa 19:00 Milan-Atalanta oggi ai quarti di Coppa Italia, la cronaca in diretta: dove vederla e probabili formazioni Milan e Atalanta mette in palio un posto nelle semifinali di Coppa Italia: ad attendere la vincente della sfida ci sarà la Fiorentina. Calcio d'inizio alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano, la partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity. Le probabili formazioni MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. A disposizione: Nava, Mirante, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka Traorè, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Miranchuk. A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Palomino, Pasalic, Muriel, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Kolasinac, Mendicino. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A cura di Ada Cotugno