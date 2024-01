Milan-Atalanta oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Milan-Atalanta è la partita dei quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca oggi mercoledì 10 gennaio alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV, streaming e formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Milan e Atalanta si affrontano per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa e si contendono un posto in semifinale. Le squadre di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini si sfideranno allo stadio Giuseppe Meazza di Milano oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, alle ore 21 con diretta TV su Canale 5.

Nell'ultimo weekend di campionato i rossoneri hanno vinto a Empoli in maniera netta per 3-0 e hanno dato continuità al 4-1 sul Cagliari in Coppa Italia, che aveva aperto l’anno nuovo. Il Milan ha ripreso a marciare e sembra aver ripreso fiducia dopo un periodo di grande difficoltà. La Dea è reduce dal pareggio contro la Roma in campionato e nel turno precedente della coppa nazionale ha superato il Sassuolo al Gewiss Stadium.

Nell'ultimo incrocio tra le due squadre a vincere sono stati i ragazzi di Gasperini grazie ad una spettacolare rete di Muriel nei minuti di recupero.

Partita: Milan-Atalanta

Quando si gioca: mercoledì 1o gennaio 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, quarti di finale

Dove vedere Milan-Atalanta in tv, il canale in chiaro

Dove vedere Milan-Atalanta in TV? La partita dei quarti di finale di Coppa Italia di oggi mercoledì 10 gennaio sarà trasmessa in TV in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 21. Il si potrà dunque seguire senza necessità di sottoscrivere abbonamenti sul digitale terrestre. Telecronaca di Massimo Callegari e commento di Roberto Cravero.

Milan-Atalanta dove vederla in streaming gratis

Milan-Atalanta si potrà vedere anche in streaming. Diretta in chiaro su dispositivi portatili e fissi, sfruttando solo una buona connessione internet. Basterà collegarsi all'app di Mediaset Infinity, o sul sito di Italia 1 o Sportmediaset.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta, quarti di Coppa Italia

Pioli punta su molti titolari e lancia Gabbia dal 1′ al fianco di Kjaer, riportando a sinistra Theo. Jovic centravanti con Pulisic e Leao ai suoi lati. Gasperini schiera il tandem Scamacca-De Ketelaere con Koopmeiners sulla trequarti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Il tabellone di Coppa Italia, l'avversaria in semifinale di Milan o Atalanta

Negli incroci in semifinale del tabellone di Coppa Italia, chi vince la gara tra Milan e Atalanta affronterà la vincente di Bologna-Fiorentina. Le partite delle semifinali si giocheranno ad aprile con la formula andata e ritorno.