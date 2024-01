Dybala risponde a Koopmeiners, Roma-Atalanta finisce 1-1: buon ritmo e tante occasioni all’Olimpico

Roma e Atalanta chiudono con un pareggio per 1-1 lo scontro per la zona Champions: Dybala ha risposto alla rete iniziale di Koopmeiners. Un punto a testa per Mourinho e Gasperini.